Atletiekheld Mo Farah vertelt voor het eerst dat hij slachtoffer was van mensenhandel: ‘Dit is niet mijn echte naam’

Mo Farah voor een trainingsloop in 2018, in Addis Abeba, Ethiopië. Beeld Michael Steele / Getty Images

Hussein Abdi Kahin, dan 8 of 9 jaar, is net aangekomen in het appartement van de onbekende vrouw die hem naar zijn familie in Londen zou brengen. Hij had de lange reis gemaakt vanuit Djibouti en was naar het Verenigd Koninkrijk gekomen om daar een beter leven te beginnen. Maar dan scheurt de vrouw voor zijn ogen het briefje met de contactgegevens van zijn familie in stukken en gooit het in de prullenbak. ‘Op dat moment wist ik dat ik in de problemen zat’, vertelt de jongen drie decennia later.

De vrouw dwingt hem voor haar kinderen te zorgen en huishoudelijke taken uit te voeren. Anders krijgt hij geen eten. Ze zegt hem ook: ‘Als je ooit je familie terug wilt zien, houd dan je mond. Als je iets loslaat, komen ze je halen.’ Hij herinnert zich hoe hij zich in de badkamer opsluit om te huilen, maar leert uiteindelijk om zijn emoties te verbergen.

Zo begint in het Verenigd Koninkrijk het verhaal van de man die nu bekendstaat als Sir Mo Farah, een nationale sportheld met dank aan zijn vier olympische titels op de atletiekbaan, op de 5.000 en 10.000 meter gewonnen in Londen (2012) en Rio de Janeiro (2016). In 2013 en 2015 werd Farah ook tot wereldkampioen bekroond op beide afstanden, waarmee hij als eerste atleet ooit zowel op de Olympische Spelen als op het WK zijn titels prolongeerde. Farah is de meest gelauwerde Britse atleet ooit.

‘Farah is niet mijn echte naam’

‘De meeste mensen kennen me als Mo Farah, maar dat is niet mijn naam en het is niet de werkelijkheid’, vertelt hij nu in een documentaire over zijn leven, die woensdagavond wordt uitgezonden door de BBC. In werkelijkheid heette hij dus Hussein Abdi Kahin. De naam Farah stond slechts op het valse identiteitsbewijs waarmee hij Djibouti had verlaten. Inmiddels heeft hij besloten om die naam voor de rest van zijn leven aan te houden.

En in werkelijkheid kwam hij dus alleen naar Londen, op valse papieren, en niet met zijn ouders. Die laatste versie van zijn verhaal stond in 2013 in zijn autobiografie, maar in de documentaire vertelt hij dat zijn ouders nooit in het VK hebben gewoond, en dat hij zelf is geboren in Somaliland, in het noorden van Somalië. Hij bezoekt er in de film zijn moeder en twee broers, die nog steeds op hun boerderij wonen.

Zijn vader is allang overleden. Een verdwaalde kogel tijdens gevechten om de onafhankelijkheid van Somaliland wordt hem fataal als Farah zelf 4 jaar oud is. Vier of vijf jaar later moet hij bij zijn oom in Djibouti gaan wonen, waar hij ook de vrouw ontmoet die hem naar Europa zou brengen, hem zijn valse papieren geeft en hem voor zich laat werken in haar huis.

Atletiekbaan was ontsnapping

Pas wanneer Farah 12 jaar oud is, staat ze hem toe om naar school te gaan, waar hij moet vertellen dat hij een vluchteling uit Somalië is. Zijn mentor herinnert zich een ‘onverzorgd’ kind dat weinig Engels sprak en ‘emotioneel en cultureel vervreemd’ was. De mensen die zich voordeden als zijn ouders, waren volgens haar nooit aanwezig op ouderavonden.

Gymleraar Alan Watkinson zag dat de jongen opfleurde zodra hij op de atletiekbaan kwam: ‘De enige taal die hij leek te begrijpen was die van gym en sport.’ Farah zelf vertelt dat hardlopen voor hem de enige manier was om aan zijn thuissituatie te ontsnappen. Uiteindelijk neemt hij Watkinson in vertrouwen over zijn situatie en zijn werkelijke identiteit. Die informeert de kinderbescherming en weet Farah onder te brengen bij een andere Somalische familie. ‘Vanaf dat moment werd alles beter’, blikt Farah terug. ‘Toen kwam Mo naar buiten – de echte Mo.’

Met dank aan Watkinson verkreeg Farah in 2000 de Britse nationaliteit. Omdat hij met valse papieren naar het Verenigd Koninkrijk is gekomen, zou hij die nationaliteit kunnen verliezen. Dat was voor Farah lange tijd reden om zich stil te houden over zijn afkomst. Maar het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken verzekerde maandag dat het geen actie zal ondernemen, omdat hij als minderjarige niet verantwoordelijk gehouden kan worden.

Veel missende puzzelstukjes

Terwijl Farah zijn eigen verhaal tot maandag angstvallig geheim hield, nam hij nooit een blad voor de mond over de moeilijkheden die immigranten en mensen van kleur in het Westen ervaren. Op zijn reizen naar Amerika is hij naar eigen zeggen meerdere keren verhoord omdat hij vanwege zijn Somalische afkomst als verdacht werd aangemerkt. Eén keer haalde hij zelfs tevergeefs zijn olympische medailles tevoorschijn om aan te tonen wie hij was.

Naast Watkinson was Farah’s vrouw Tania als een van de weinigen op de hoogte van zijn ware identiteit. In de documentaire vertelt ze dat ze zich in de aanloop naar hun bruiloft in 2010 realiseerde dat er ‘veel missende puzzelstukjes in zijn verhaal’ zaten. Uiteindelijk gaf hij toe aan haar vragen en vertelde hij haar de waarheid. De twee hebben twee dochters, Aisha en Amani, en een zoon, Hussein, vernoemd naar Farah zelf.

Volgens Farah zijn zijn kinderen de reden dat hij zich nu uitspreekt over zijn verleden. ‘Als ouder leer je je kinderen om eerlijk te zijn, maar ik heb altijd het gevoel gehad dat ik niet mezelf kon zijn of kon vertellen wat er echt is gebeurd’, zegt hij. Daarnaast wil hij taboes over mensenhandel en slavernij doorbreken. Farah wijst erop dat er ook tegenwoordig nog veel mensen zijn die daaraan worden onderworpen, en dat hij ‘geluk’ heeft gehad. Farah: ‘Wat me gered heeft, wat mij anders maakte, was dat ik kon rennen.’