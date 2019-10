Atletiekcoach Salazar, trainer van Sifan Hassan, geschorst vanwege doping

Atletiektrainer Alberto Salazar omhelst in 2011 Mo Farah en Galen Rupp. Beeld AFP

Volgens Usada ging Salazar in de fout bij het Nike Oregon Project (NOP), een trainingscentrum voor topatleten in Amerika. Een arbitragepanel besloot Salazar en een collega uit te sluiten voor onder meer het bezit en de handel in testosteron.

Volgens Usada ‘orkestreerde’ de Amerikaan dopinghandelingen bij het NOP waar hij hoofdcoach is. Het NOP werd voornamelijk opgezet voor Amerikaanse atletiekatleten. Meerdere pupillen doen nu mee aan het WK-atletiek in Qatar, maar zij worden niet genoemd in de zaak. Ook de Nederlandse atleet Hassan, die afgelopen weekeinde de wereldtitel op de 10 duizend meter veroverde, wordt niet genoemd in deze dopingzaak.

Usada begon vier jaar geleden een onderzoek naar de activiteiten van Salazar en NOP-collega Jeffrey Brown nadat het tweetal in opspraak was geraakt door een uitzending van de BBC. Daarin werd onthuld dat Salazar het aminozuur L-carnitine, dat overigens niet verboden is, op een verboden wijze via een infuus zou hebben toegediend om de prestaties van de atleten te verhogen.

Olympisch kampioen Mo Farah was een van de belangrijkste atleten die Alberto Salazar in de afgelopen jaren trainde. Beeld AFP

Geschokt

Usada zegt dat het tijdens het onderzoek informatie kreeg van dertig getuigen over de praktijken van Salazar. Onder hen waren marathonloper Kara Goucher en een voormalige NOP-trainer, Steve Magness. Salazar zei in een reactie dat hij geschokt is over zijn schorsing. Hij en zijn atleten zouden de afgelopen jaren ‘onrechtvaardig’ zijn behandeld door het antidopingagentschap. ‘Het Oregon-project heeft nooit en zal ook nooit doping gebruiken’, aldus Salazar in een verklaring die door het NOP werd uitgegeven. Hij kondigde aan in beroep te gaan.

Usada-topman Travis Tygart bedankte de atleten die ‘de waarheid naar buiten brachten’. ‘Salazar en Brown lieten tijdens hun werk voor het NOP zien dat winnen in hun ogen belangrijker was dan de gezondheid van de atleten die ze hadden gezworen te beschermen. De atleten die getuigden hadden de moed om naar voren te treden.’

Salazar was de laatste jaren onder andere de trainer van de Britse viervoudig Olympisch kampioen Mo Farah. De Britse atletiekfederatie UK Athletics deed al onderzoek naar Salazar maar gaf Farah wel toestemming om door te gaan met de samenwerking met de trainer. De Britse kampioen beëindigde echter in 2017 de samenwerking met Salazar omdat hij weer terug naar huis wilde. Hij ontkende toen dat zijn vertrek te maken had met doping.

Farah heeft altijd ontkend zich in zijn atletiekcarrière schuldig te hebben gemaakt aan het gebruik van verboden middelen. Ook Galen Rupp, die in 2012 een zilveren medaille won op de Olympische Spelen, ontkende in de fout te zijn gegaan toen hij door Salazar werd getraind.