Astronauten eerste SpaceX-missie keren terug op aarde

De capsule van SpaceX net voordat hij in zee plonst. Beeld AP

De landing van Behnken en Hurley, om 20.45 uur in het water vlak bij het Amerikaanse Pensacola markeerde het einde van zo’n negentien uur durende terugreis naar aarde, waarbij Endeavour met een duizelingwekkende 28 duizend kilometer per uur terug de aardatmosfeer in vloog. Aan de buitenkant werd het ruimteschip met zo’n 1.900 graden bovendien gloeiend heet.

De twee astronauten verbleven sinds 31 mei op ruimtestation ISS. Met hun missie bewezen ze bovenal dat de Crew Dragon technisch goed genoeg is om veilig van en naar het ruimtestation te vliegen.

Splashdown

Als SpaceX ergens gevoel voor heeft, is het wel hoe je geschiedenis schrijft. Sinds de tijd van de Apollo-astronauten in de jaren zeventig had geen mens vanuit de ruimte meer een natte terugkeer op onze planeet gevierd. De beelden van de zogeheten ‘splashdowns’ werden in de daaropvolgende jaren vervangen door het geluid van de piepende banden waarmee spaceshuttles hun landingsbanen raakten en het gewieg van Sojoez-capsules die bungelend aan parachutes neerploften op Kazachstaanse vlakten.

Met de terugkeer van astronauten Behnken en Hurley in het water verwees SpaceX – bewust of niet – naar die lang vervlogen tijd van succesvolle maanpioniers. Een periode van ruimtevaartheroïek waar de eigenzinnige miljardair en SpaceX-ceo Elon Musk het liefst zo snel mogelijk een vervolg aan wil geven. Musk droomt hardop van een nieuwe ruimtevaartrenaissance, waarbij zijn bedrijf mensen uiteindelijk zelfs naar Mars moet brengen.

Ook de nieuwe naam van de Crew Dragon droeg bij aan het gevoel van nostalgie. Behnken en Hurley hadden het schip omgedoopt tot Endeavour, de naam van de inmiddels met pensioen gestuurde spaceshuttle waarop beide astronauten eerder al vluchten voltooiden. Bij wijze van symbolisch gebaar namen de astronauten de Amerikaanse vlag mee terug die Hurley samen met drie collega’s had achtergelaten op het ISS na de laatste shuttlemissie in 2011.

Bijzondere primeurs

De succesvolle splashdown was de volgende in een rij bijzondere primeurs die SpaceX met deze missie boekte. Niet alleen was de vlucht de eerste bemande missie naar het internationale ruimtestation ISS uitgevoerd door een commercieel bedrijf, SpaceX vierde ermee ook de langverwachte terugkeer van Amerika als volledig zelfstandige ruimtemacht.

Tot het succes van de Crew Dragon moesten Amerikaanse astronauten meeliften met Russische Sojoez-raketten om op het ISS te komen. Een gevoelige tik voor het land dat met de Apollomissies de ruimterace van de Koude Oorlog in zijn voordeel had beslecht.

De astronauten Bob Behnken (L) en Doug Hurley aan boord van de Dragon-capsule. Beeld EPA

Na landing zal Endeavor worden teruggebracht naar de ‘Dragon Lair’ van SpaceX in Florida, waar het voertuig zal worden geïnspecteerd. Na analyse van alle vluchtgegevens, moet na maximaal zes weken de definitieve certificering volgen die SpaceX toestemming verleent om ook in de toekomst vluchten naar het ISS uit te voeren voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa.

Japanse astronaut

In afwachting van die goedkeuring staat de volgende missie – codenaam: Crew-1 – wel alvast in de boeken. Aan boord zullen ditmaal geen twee maar vier astronauten zitten, de maximale capaciteit. Onder hen drie Amerikanen, commandant Michael Hopkins, piloot Victor Glover en specialist Shannon Walker, en een Japanner, specialist Soichi Noguchi. Het viertal zal een volledige roulatie van zes maanden draaien op het ISS. De lancering van Crew-1 zal naar verwachting in september plaatsvinden.

Ook de daaropvolgende missie (Crew-2) is al gepland en moet volgens planning begin 2021 vertrekken. Dan zullen ook een Fransman en een Rus meevliegen. Rond 2022 hoopt SpaceX bovendien toeristen met het ruimteschip omhoog te sturen, voor een panoramisch rondje om de aarde.