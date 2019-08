Astronaut Anne McClain wordt beschuldigd van de eerste wetsovertreding in de ruimte

Anne McClain in een testversie van ruimtestation ISS begin dit jaar, kort voor zij aan haar ruimtemissie zou beginnen. Beeld AP

De kwestie vloeit voort, zo blijkt uit een verslag in The New York Times, uit een echtelijke ruzie tussen Anne McClain, een van de belangrijkste vrouwelijke astronauten in de VS, en haar echtgenote Summer Worden, een voormalige inlichtingenofficier van de Amerikaanse luchtmacht.

McClain zou tijdens haar zes maanden durende missie in de ruimte toegang hebben gezocht tot de bankrekening van Worden. Daarbij zijn geen bedenkelijke transacties gepleegd, maar volgens Worden was haar echtgenote op de hoogte van aankopen die zij had gedaan terwijl McClain baantjes om de aarde draaide. Dat beviel haar maar niets, aangezien het echtpaar al geruime tijd in onmin verkeert.

De astronaut geeft toe dat zij vanuit het ruimtestation het bankoverzicht van haar partner heeft bekeken, maar volgens haar was daar niets onoorbaars aan. Dat waren de twee nu eenmaal zo gewend, stelt ze via haar advocaat, omdat beider inkomsten en uitgaven nog altijd één financieel geheel vormen. Volgens McClain is zij degene die altijd in de gaten hield of er genoeg geld was om de rekeningen te betalen en de zorg voor het kind dat zij samen opvoedden.

Ruzie om zoontje

Het zoontje, aldus The New York Times, speelt de hoofdrol in de echtelijke ruzie. Worden kreeg het kind een jaar voor zij McClain ontmoette. Toen het paar in 2014 trouwde, hield Worden als enige de ouderlijke macht. In 2018, toen de twee al onderlinge problemen hadden, stapte McClain naar de rechter om de voogdij te eisen en het recht om te bepalen bij wie de jongen zou moeten wonen, als de vrouwen het daarover niet eens konden worden.

Tegen de rechter zei ze dat Worden een explosief karakter heeft en slecht met geld omgaat. Ook zou de rechter haar ‘diepe ouderlijke band’ met het kind wettelijk moeten bevestigen. Worden heeft inmiddels echtscheiding aangevraagd.

Mogelijk eerste vrouw op de maan

McClain is een gelauwerd militair en astronaut. In de Irakoorlog maakte zij voor meer dan achthonderd uur aan gevechtsvluchten. Zij staat op de kandidatenlijst van de Nasa van astronauten die mogelijk als eerste vrouw op de maan zullen landen.

Volgens juristen wordt met de klacht juridisch gezien nog amper ontgonnen terrein betreden. In de ruimte heerst geen totale wetteloosheid, maar over wetstoepassing, aansprakelijkheid en strafbaarstelling bestaat geen enkele jurisprudentie.

Mark Sundahl, directeur van het Global Space Law Center van de Cleveland State Universiteit, zegt tegen The New York Times niets te weten van eerdere in de ruimte gepleegde misdrijven. In 2013 werd een Russische satelliet beschadigd door restanten van een door China vernietigde satelliet, maar dat kreeg geen juridisch vervolg. Volgens Sundahl is het echter onvermijdelijk dat, door de groei van het ruimtetoerisme, in de toekomst buiten de dampkring vaker het rechtsstelsel op aarde op de proef zal worden gesteld.