AstraZeneca-levering kleiner dan verwacht, tegenvaller voor Nederland

Dit gebeurt er in jouw lijf als de prik is gezet

De eerste coronavaccins zijn gebaseerd op een sciencefictionachtige techniek waaraan wetenschappers tientallen jaren sleutelden. Hoe werkt die techniek, en wat gebeurt er precies in het lichaam zodra het vaccin is ingespoten?

Hoe gaat het met vaccineren in Nederland en wereldwijd? De belangrijkste grafieken op een rij

Hoe gaat het met vaccineren? Hoeveel mensen zijn er ingeënt, en in welk land gaat de campagne het snelst? Op deze pagina een overzicht van de coronavaccinaties in Nederland en andere landen.

Later prikken, is dat nou wel zo’n goed plan?

Dan geven we die tweede prik toch gewoon wat later? Mede uit angst voor oprukkende coronamutaties, wil minister Hugo de Jonge het vaccinatieproces versnellen. De tweede prik drie weken later, is een manier. Het aanhouden van minder voorraden ook. Maar is het verstandig? Vier zorgen gewogen.

Zuid-Afrika hoopte op korting, maar betaalt het dubbele voor vaccin AstraZeneca

Zuid-Afrikanen hoopten op voorrang bij distributie vaccin omdat zij net als Brazilië als menselijk proefkonijn dienden, maar ergens ging iets mis. Nu betaalt het land twee keer zoveel als Westerse landen.