Assad zet tegenaanval in Noord-Syrië in, waarschijnlijk in samenwerking met de Koerden

Leden van het zogenoemde Syrische Nationale Leger, dat samen optrekt met de Turken, nabij de Turks-Syrische grens. Beeld AFP

Een Koerdische functionaris vertelde dat de Koerden en vertegenwoordigers van het Assad-regime overleg hebben gevoerd op de Russische luchtmachtbasis Hmeimim bij Latakia. Kennelijk werden de partijen het er daar over eens de krachten te bundelen. Syrische troepen zouden inmiddels koers zetten naar de stad Kobani aan de grens met Turkije. De samenwerking tussen de Koerden en de Syrische regeringstroepen zet de situatie totaal op haar kop.

De grote vraag is nu hoe de Turkse president Erdogan zal reageren. Hij wilde met de operatie een veiligheidszone tegen de Koerden langs de Turkse grens creëren, maar het is niet duidelijk of hij zich zal neerleggen bij de terugkeer van het Syrische regeringsleger aan de grens.

Trump

De Amerikaanse president Trump maakte zondag bekend dat hij ook de laatste troepen uit de Turks-Syrische grensregio terugtrekt. De Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper zei dat de achtergebleven Amerikaanse troepen de komende dagen ‘zo snel en veilig mogelijk’ zullen worden teruggetrokken uit het gebied. Volgens hem speelden de berichten dat de Koerden kennelijk een verbond hebben gesloten met het Syrische bewind daarbij mee.

De Turkse opmars leidde vorige week al tot spanningen met de achtergebleven Amerikaanse troepen. Afgelopen week kwamen Amerikaanse troepen op hun basis bij Kobani bijna onder vuur te liggen van de Turken. Niemand raakte gewond, maar kennelijk is Trump tot de conclusie gekomen dat het te gevaarlijk is geworden voor de Amerikaanse troepen.

De Koerdische autoriteiten meldden zondag dat honderden aanhangers van Islamitische Staat zijn ontsnapt uit een opvangkamp in het noordoosten van Syrië. Eerder waarschuwden de Koerden al dat zij de IS-strijders en sympathisanten niet langer afdoende kunnen bewaken. ‘De verdediging van ons grondgebied gaat voor als de Turkse troepen hun aanvallen voortzetten’, stelde een Koerdische commandant.

Door Turkije gesteunde Syrische strijders voeren nabij de grensplaats Ras al-Ain een gewonde af. Beeld AFP

Bestorming poorten

Bewoners van het opvangkamp bij de stad Ain Issa zouden van de gevechten tussen de Turken en de Koerden gebruik hebben gemaakt door de poorten te bestormen en de bewakers aan te vallen. Het kamp bood onderdak aan ruim 12 duizend ontheemden, onder wie een duizendtal vrouwen van IS-strijders en hun kinderen. Een groot aantal van hen zou nu de benen hebben genomen. Het precieze aantal valt niet te bevestigen uit onafhankelijke bronnen. Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken meldde zondagavond dat in het kamp Ain Issa voor zover bekend geen Nederlandse IS-strijders zaten.

In de stad Hasakah wisten de door de Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zaterdag een uitbraak van IS-strijders te voorkomen. Bij een gevangenis waar de strijders vastzitten, ontplofte een bom, vermoedelijk het werk van aanhangers van de terreurgroep. In de stad Qamishli zouden vrijdag al vijf IS-strijders zijn ontsnapt uit een gevangenis na een Turks artilleriebombardement.

Sympathisanten van IS lijken daarmee gehoor te geven aan een oproep van de ondergedoken IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi. Hij riep zijn aanhangers onlangs op om alles te doen om IS-strijders te bevrijden. Het kalifaat is ineengestort, maar naar verluidt houden zich nog steeds duizenden strijders op in het gebied.

Nieuwe vluchtelingenstroom

Volgens Koerdische autoriteiten zijn inmiddels meer dan 200 duizend mensen in de regio op de vlucht geslagen voor het geweld. Vrijdag schatten de Verenigde Naties het aantal vluchtelingen nog op 100 duizend. In totaal zouden dertig burgers zijn gedood.

Aan de Turkse kant van de grens met Syrië. Beeld EPA

Turkse troepen en strijders van het zogenoemde Syrische Nationale Leger, dat samen optrekt met de Turken, meldden zondag dat zij de stad Tel Abyad langs de grens grotendeels in handen hebben gekregen. Een dag eerder zeiden de rebellen al dat zij ook het strategisch gelegen Ras al-Ayn op de Koerden hadden veroverd.