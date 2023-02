Assad gebruikt aardbeving voor eerherstel, oppositie hekelt ‘knieval’ VN

President Assad en zijn vrouw Amsa bezoeken een slachtoffer van de aardbeving in Latakia, Syrië. Beeld Reuters

Deze week landde voor het eerst sinds het uitbreken van de burgeroorlog in 2011 in Syrië een vliegtuig uit Saoedi-Arabië in Damascus om hulpgoederen af te leveren. Tot voor kort was dit een ondenkbaar scenario, Saoedi-Arabië steunde aanvankelijk de opstand tegen Assad en is bovendien de aartsrivaal van Assads belangrijkste bondgenoot Iran.

Maar ook andere buurlanden, waaronder Jordanië, de belangrijkste bondgenoot van het Westen in de regio, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten meldden zich live of telefonisch om Assad de helpende hand toe te steken of hun condoleances over te brengen. De Emiraten hebben al voor 94 miljoen euro aan hulpgoederen naar Damascus gestuurd, waarvan slechts gehoopt kan worden dat die ook de vele slachtoffers in oppositie gebied bereiken.

‘Dit is een keerpunt in een trend die al vier jaar geleden werd ingezet door partijen die naar een nieuw normaal willen’, zo zei Natasha Hall, onderzoeker aan het Amerikaanse Centrum van Strategische en Internationale Studie tegen de onafhankelijke nieuwswebsite Middle East Eye. ‘We zien diplomatieke ontmoetingen met Assad op hoog niveau en materiële steun richting het regime.’

Eigen gewin

In zijn eerste tv-toespraak sinds de aardbeving donderdagavond bedankte president Assad de landen die Syrië hebben bijgestaan bij de ramp en in het bijzonder zijn ‘Arabische broeders en vrienden’. Hij noemde de aardbeving ‘een kans’ om de problemen van Syrië aan te pakken, zoals de diepe economische crisis. Als gevolg van internationale sancties beschikte het land volgens hem niet over voldoende middelen om de aardbevingsslachtoffers te kunnen helpen.

‘De huidige crisis geeft Assad de macht om de internationale gemeenschap tot normalisering van de betrekkingen te dwingen’, zo zei Charles Lister, directeur van het Middle East Institute in Washington tegen persbureau AP. Ook de Syrische oppositie waarschuwt dat Assad de aardbeving aangrijpt om zijn isolement te doorbreken en zich politiek te rehabiliteren.

De Witte Helmen, de reddingsbrigade in het door de oppositie gecontroleerde gebied, hekelen daarom de knieval van de Verenigde Naties om Assad toestemming te vragen twee extra grensovergangen te openen om hulpgoederen te kunnen doorvoeren. ‘Dit doet hij alleen voor eigen gewin’, zo zei Raed al-Saleh, het hoofd van de Witte Helmen. ‘Het is schokkend en we zijn verbijsterd dat de Verenigde Naties hierin mee gaan.’

De kritiek van de Witte Helmen kwam nadat secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties maandag aankondigde dat Assad ermee had ingestemd om gedurende drie maanden twee extra grensovergangen te openen voor het doorlaten van hulpgoederen. De grensovergangen Bab al-Salam en Bab al-Raee bevinden zich alleen in gebied dat helemaal niet door het Syrische regime wordt gecontroleerd maar door Turkije gesteunde rebellen.

Toestemming van Assad was dus helemaal niet nodig geweest, menen de Witte Helmen. Ook Washington-analist Lister vindt dat de VN noodhulp heeft ‘gepolitiseerd’ door toestemming te vragen over grensposten aan een regime dat er al een decennium geen controle heeft. ‘Zo leg je alle eieren in het mandje van Assad.’

‘Strategie van uithongering’

De internationale hulp in Syrië kwam veel te laat op gang waardoor honderden slachtoffers niet op tijd konden worden gered. Het aantal dodelijke slachtoffers is in Syrië is inmiddels opgelopen tot 5.800, waarvan het leeuwendeel is gevallen in de provincie Idlib die onder controle staat van de Syrische oppositiegroepen. In deze overbevolkte provincie wonen ruim 4,5 miljoen Syriërs die niet willen of konden terugkeren naar de gebieden die – weer – in handen zijn van het Syrische regime.

90 procent van de bevolking was al afhankelijk van humanitaire hulp die in principe is uitgezonderd van de internationale sancties tegen Assad en zijn regime. Toch hebben de Verenigde Staten bepaalde sancties voor een half jaar opgeschort om de aanvoer van hulpgoederen te bespoedigen. Voor de EU is het opheffen van sancties nog een brug te ver.

De vraag is bovendien of hulpgoederen die via Damascus worden geleverd de slachtoffers in rebellengebied zullen bereiken. ‘Het regime heeft lang een strategie van belegering en uithongering betracht‘, zo zei analist Lister tegen de Amerikaanse zender CNN. ‘Tot nog toe heeft Assad er alles aan gedaan om hulp tegen te houden. Een kleine kans dat dit nu anders is.’