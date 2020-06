Aspergerobot moet arbeidsmigrant loef afsteken

Meer over landbouw en technologie

Bieslook kweken in de supermarkt als begin van high-tech landbouwrevolutie

Groente zo dicht mogelijk bij de consument produceren, dat is het idee van vertical farming. Het Duitse bedrijf Infarm doet dit wereldwijd in grootstedelijke supermarkten. In Nederland had Nijmegen deze week de primeur. Lossen we zo het voedselprobleem in een verstedelijkte wereld op?

Een minder vervuilende koe kan best – zeker met een snufje technologie

De koe heeft het gedaan, de laatste tijd. Ze stoot stikstof uit, methaan en CO2. In de discussie over het redden van het milieu wijzen experts op de noodzaak boerderijen met koeien te sluiten. Maar het kan ook anders.

Nooit meer een kronkelende rups tussen de blaadjes: sla die op water groeit is in opmars

Het tandenknarsen, vanwege die vervelende zandkorrels, moet straks definitief tot het verleden behoren. Sla gekweekt in een waterbassin − dus zonder aarde − is aan een gestage opmars bezig. Albert Heijn kan vanaf deze week het hele jaar rond sla uit Nederland halen.

Minister Schouten in gesprek met tegenpolen Boersma en Lohman: ‘Voor duurzamere landbouw moeten we nú over onze dogma’s heen stappen’

Woensdag verdedigt landbouwminister Carola Schouten haar begroting in de Tweede Kamer, na haar aantreden een jaar geleden. Eén tegenstelling definieert haar ministerschap en de boerendochter gaat in gesprek met de exponenten ervan.‘Mijn eigen beeld was veel te beperkt.’