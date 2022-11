ASML verdubbelt nog dit decennium naar 35 duizend werknemers

Werknemers van chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. Beeld Reuters

Dat zei financieel directeur Roger Dassen van ASML dinsdag op een congres over de dilemma’s van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Volgens Dassen is het een ‘enorme opgave’ om voor al die mensen (en hun gezinnen) huizen, infrastructuur, scholen en faciliteiten te bouwen. Het is dus ‘heel belangrijk’ dat de omgeving positief blijft denken over ASML en niet gaat klagen over onbetaalbare huizen voor de kinderen en lange files.

ASML wil ‘echt zijn best doen, ook in financiële zin’ om de overheid te helpen. ‘Niet met eigen wijken zoals Philips vroeger, want die ASML’ers willen niet allemaal bij elkaar op een kluitje wonen, maar wel door onze verantwoordelijkheid te nemen.’

Symposium-organisator Eumedion, de belangenbehartiger van institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, had de financieel directeur uitgenodigd om te spreken over maatschappelijk verantwoord ondernemen in tijden van grote geopolitieke spanningen. ASML wacht al lang op een exportvergunning voor China voor de geavanceerde EUV-machines. De Amerikaanse regering zet Nederland onder druk die vergunning niet te verstrekken, om te voorkomen dat China geavanceerde technologie in handen krijgt.

Ingewikkeld ecosysteem

Volgens Dassen zijn die geopolitieke spanningen met een ingewikkeld ecosysteem met Amerikaanse, Aziatische en Europese spelers ‘niet voor de poes’ en zijn de economische belangen ‘enorm.’ ‘Natuurlijk gaat het soms om ideologie, maar heel vaak gaat het ook om grote economische belangen.’ Volgens Dassen wordt de militaire toepassing van chips soms overdreven. ‘De meeste chips die in wapensystemen zitten zijn buitengewoon ouderwets. Wapens moeten vooral robuust zijn.’

Volgens Dassen is de wet voor ASML het belangrijkst. ‘Die zullen we absoluut volgen.’ ASML zou die wet ook voor kunnen zijn door zelf leveranties aan bepaalde klanten of landen te beperken, maar dat is volgens Dassen ‘vreselijk ingewikkeld en voor ons simpelweg niet te doen. Wij weten niet precies welke chips er allemaal gemaakt worden op onze machines. Zelfs al zouden we het weten, dan weten we nog niet of die chip terechtkomt in een ruitenwissermotor, een pacemaker of een raketmotor.’

Volgens Dassen is er ‘buitengewoon veel onbegrip over de chiptechnologie’ bij beleidsmakers. ‘Als je China compleet zou afkoppelen van de rest van de wereld, realiseer je je dan wel dat de auto-industrie voor een heel groot deel gebruikmaakt van chips uit China. Als je dat gaat afkappen, creëer je enorme problemen voor andere industrieën.’