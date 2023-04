ASML overtreft eigen verwachting en kan blijven groeien, wel zorgen over ‘afkoelende chipmarkt’

De International Import Expo in Shanghai, China, afgelopen november. Beeld Future Publishing via Getty

De omzet is dit jaar naar verwachting een kwart hoger dan vorig jaar, ondanks wat ASML een ‘afkoelende chipmarkt’ noemt. De vraag naar chipmachines loopt volgens topman Peter Wennink terug, omdat bedrijven hun investeringen over langere tijd uitspreiden. Maar de opdrachten voor bijna 39 miljard euro die ASML in de boeken heeft staan, kan het bedrijf nu niet aan. Daarom is er nog steeds veel ruimte voor groei.

De uitgestelde investeringen zijn vooral goed zichtbaar bij Chinese bedrijven: van de 6,7 miljard euro omzet die ASML in de eerste drie maanden van het jaar behaalde, kwam slechts 8 procent uit China. Eenvijfde van de opdrachten die gepland staan is daarentegen Chinees. Dit jaar verwacht ASML meer omzet uit het land te kunnen halen, nu in dat land de coronabeperkingen zijn losgelaten.

Op aandringen van de Verenigde Staten besloot het Nederlandse kabinet in maart dat ASML ook oudere chipmachines niet meer naar China mocht exporteren. Een exportverbod voor de nieuwste machines geldt al enkele jaren. De definitieve exportregels moeten ASML nog duidelijk worden. Die kunnen voor het bedrijf problemen veroorzaken. Naar verwachting presenteert minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) de regels in juli.

Ook kan ASML zich zorgen maken over de openstaande orders. Volgens marktanalist Jean-Paul van Oudheusden zijn die dit kwartaal 40 procent lager dan vorig kwartaal. Dat zegt hij tegen radiozender BNR. Op de Amsterdamse beurs zakte het aandeel ASML woensdagochtend met 2,7 procent. Tot dat moment steeg de koers van ASML vanaf het begin van dit jaar juist met 14 procent.