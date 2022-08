Asielzoekersopvang in hotel ook bij twee andere gemeenten niet bekend

Bewoners protesteren tegen de komst van asielzoekers bij het hotel in Albergen, in de gemeente Tubbergen, dat is aangekocht door het COA. Beeld ANP

In Nieuwerkerk aan den IJssel bleek dinsdag dat 42 asielzoekers al sinds juli worden opgevangen in een hotel, zonder dat de gemeente hiervan af wist. De gemeente Purmerend moest er via via achterkomen dat er over twee weken honderd statushouders in een hotel arriveren. Op beide plekken gaat het om Van der Valk hotels.

De gemeente Zuidplas, waar Nieuwerkerk aan den IJssel onder valt, hoorde voor het eerst over het verblijf van de asielzoekers toen een aantal van hen zich woensdag met een zorgvraag bij het gemeenteloket meldden. Over wat voor zorgvraag het gaat, doet de woordvoerder van de gemeente om privacyredenen geen uitspraak.

Ondermaats

Toen gemeenteambtenaren vervolgens een bezoek brachten aan het hotel bleken sommige basisvoorzieningen, die het COA normaal gesproken regelt, ondermaats. Zo was er onvoldoende kleding en speelgoed voor de kinderen en waren er onvoldoende luiers voor een baby die er verbleef. De gemeente heeft hierover bij het COA haar beklag gedaan. De groep blijft nog tot 27 augustus in het hotel.

Het gebeurt vaker dat asielzoekers worden opgevangen in hotels. Fletcher Hotels heeft bijvoorbeeld sinds 1 april vijf volledige hotels ingericht om Oekraïners op te vangen. Verschillende veiligheidsregio’s hadden dat de hotelketen gevraagd. Het gaat om hotels in Naaldwijk, Steenwijk, Roden, Arcen en Beekbergen. In het laatste hotel worden inmiddels asielzoekers ondergebracht, die daar voor maximaal een anderhalve week verblijven.

Aan de verhuur van de hotels verdient de hotelketen niet veel, zegt Ben de Ruijter, operationeel directeur van Fletcher Hotels Nederland. ‘De rest van onze 110 hotels hebben de hele zomer vol gezeten tegen goede tarieven. We doen dit dus vooral vanuit maatschappelijk oogpunt.’ Een deel van de Oekraïners die in de hotels verblijven, werken inmiddels ook voor de hotelketen.

Niet verplicht

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is niet verplicht gemeenten op de hoogte te stellen als het asielzoekers opvangt in hotels. Maar zowel de gemeente Purmerend als de gemeente Zuidplas had het graag van te voren geweten, zeggen ze in een reactie. ‘Omdat het om asielzoekers gaat, hadden we graag de bewoners van te voren op de hoogte gesteld om onrust te voorkomen’, zegt de woordvoerder van de gemeente Zuidplas.

Afgelopen dinsdag werd bekend dat het COA zonder medeweten van de gemeente Tubbergen een hotel in Albergen heeft aangekocht voor de opvang van 150 tot 300 asielzoekers. De gemeente Tubbergen reageerde ontzet op die aankoop. ‘Het geeft geen pas dat Den Haag dit zomaar over de schutting kiepert’, aldus verantwoordelijk VVD-wethouder Ursula Bekhuis.

Het COA was vrijdag niet beschikbaar voor een reactie. Zij lieten eerder aan Omroep West weten dat het in het geval van het hotel in Nieuwerkerk aan de IJssel om miscommunicatie gaat. Normaal gesproken stelt het COA gemeenten op de hoogte op het moment dat asielzoekers of statushouders worden ondergebracht in een hotel.