Asielzoekers verlaten omstreden Britse asielboot al na enkele dagen vanwege legionella in waterleiding

De Bibby Stockholm ligt in de haven van Portland. Beeld ANP / EPA

De legionellabacterie kan een ernstige longinfectie veroorzaken bij mensen met een zwakke gezondheid. Volgens een woordvoerder van de Britse autoriteiten vertoonde geen van de asielzoekers aan boord van het schip symptomen van de zogeheten ‘veteranenziekte’.

De drijvende flat, de Bibby Stockholm genaamd, werd afgelopen maandag in gebruik genomen. Het schip wordt door de Britten ingezet als noodgreep in de opvangcrisis. Vorig jaar zijn 45.755 migranten het Kanaal overgestoken. Dit jaar betreft het tot dusver 16.000 mensen. Een deel van hen wordt opgevangen in reguliere opvanglocaties en hotels. Met vijfhonderd logeerplekken voor louter mannelijke asielzoekers moet de Bibby Stockholm de druk verlichten.

Mannen arriveren aan boord van de Bibby Stockholm. Beeld AFP

‘Onmenselijk’

Op de komst van het schip naar Portland kwam vooraf veel kritiek vanuit verschillende hoeken. Bewoners van het Zuid-Engelse stadje vrezen overlast van de bewoners van het schip, aangezien ze vrij zijn het schip te verlaten. Bovendien stellen rechtse tegenstanders dat de rode loper wordt uitgerold voor de migranten, omdat er fatsoenlijke maaltijden worden geserveerd en uitjes in de omgeving worden ondernomen. Anderzijds stellen organisaties die opkomen voor migrantenrechten juist dat de sobere omstandigheden aan boord onmenselijk zijn. Ook waarschuwde de Britse brandweerbond dat het ‘wachten is op een ongeluk’.

De opvang van migranten op de Bibby Stockholm, waar de haven van Portland zo’n 3 miljoen pond voor krijgt, kan in het Britse Lagerhuis rekenen op steun van zowel de Conservatieven als Labour.

Van 2005 tot 2008 lag de Bibby Stockholm ook in de haven van Rotterdam. Destijds werden er uitgeprocedeerde asielzoekers op gehuisvest, zij mochten het schip niet verlaten. De bajesboot kwam in 2008 in het nieuws na de dood van de Algerijnse Rachid Abdelsalam aan de gevolgen van een hartaanval. Medegedetineerden stelden dat de bewakers gewaarschuwd waren dat het slecht ging met de man, maar dat ze geen actie ondernamen.