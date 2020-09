Asielzoekers slapen in Ter Apel wéér op de grond

Bewegwijzering nabij het asielzoekerscentrum (AZC) in Ter Apel. Beeld ANP

Dit blijkt onder meer uit een melding die de Volkskrant heeft ontvangen van een GGZ-behandelaar. Haar cliënt, een Nigeriaan, spendeerde vorige week samen met nog zo’n twintig andere asielzoekers, onder wie gezinnen met kinderen, twee nachten in een containerwoning op het terrein van het aanmeldcentrum, waar alle nieuwe asielzoekers worden geregistreerd.

‘Hij kreeg geen bed, geen stoel en de ruimte was doorlopend verlicht’, aldus de behandelaar, die niet bij naam genoemd wil worden uit angst dat dit haar werkzaamheden bemoeilijkt.

Een asieladvocaat laat weten dat haar cliënt vorige week, nadat hij overdag in Ter Apel arriveerde, met achttien man de nacht heeft doorgebracht in de aanmeldruimte van het centrum. ‘Zonder matras, zonder bed, zonder deken.’

Verhoogde asielinstroom

Het ministerie van Justitie, onder wiens verantwoordelijkheid asielzoekers vallen die nog niet zijn geregistreerd, verklaarde halverwege augustus dat het tekort aan bedden in Ter Apel het gevolg is van de verhoogde asielinstroom.

Omdat een deel van het personeel in Ter Apel tijdens de coronacrisis werd overgeplaatst naar andere afdelingen, lukte het de overgebleven medewerkers niet om alle asielzoekers voor het einde van de dag te registreren. Hierdoor kwamen zij niet in aanmerking voor de reguliere opvang via het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Tientallen asielzoekers brachten vervolgens de nacht door in de wachtruimtes van het aanmeldcentrum. Soms staand tegen de muur, omdat er niet alleen een gebrek was aan bedden, maar ook aan stoelen.

Het ministerie beloofde beterschap door een tijdelijk paviljoen met extra slaapplekken in te richten. Alle wachtende asielzoekers zouden voortaan op een bed of matras kunnen rekenen, aldus het ministerie. In de beantwoording van Kamervragen over dit onderwerp, herhaalde staatssecretaris Ankie Broekers-Knol dit dinsdag nog eens.

VluchtelingenWerk Nederland, die de belangen van vluchtelingen behartigt, noemt het ‘onbegrijpelijk’ dat nu blijkt dat het ministerie het probleem nog altijd niet heeft opgelost.

‘Met een klein beetje goede wil is het op zijn minst mogelijk om voldoende matrassen te regelen, maar zelfs dat blijkt nu nog steeds niet in orde te zijn’, zegt woordvoerder Martijn van der Linden. ‘Dit niet is hoe wij als land mensen willen ontvangen die op de vlucht voor oorlog en geweld bij ons aankloppen.’

Paranoïde

Voor de cliënt van de GGZ-behandelaar, een Nigeriaanse asielzoeker met psychische problemen, was het verblijf in een containerwoning zonder bed of matras een beangstigende ervaring. ‘Hij snapte niet waarom dit gebeurde, want uitleg werd niet gegeven. Sowieso is mijn cliënt al erg gedesoriënteerd in tijd en ruimte. Om dan twee nachten door te brengen in een verplichte ruimte zonder slaapmogelijkheden, is voor hem waanzinnig destructief. Hij durft niet meer naar Ter Apel, hij raakt daar paranoïde van.’

De Nigeriaanse asielzoeker kon tijdens zijn verblijf in Ter Apel geen contact opnemen met de desbetreffende behandelaar omdat zijn telefoon en spullen, zoals gebruikelijk is, bij de registratie in beslag waren genomen. ‘Na twee nachten is hij overgeplaatst naar een gymzaal met dertig à veertig matrassen. Om 5 uur ’s ochtends werden ze wakker gemaakt om naar het asielzoekerscentrum Budel overgebracht te worden.’

Nieuwe paviljoens

Het COA wil niet ingaan op individuele gevallen, maar zegt er alles aan te doen om asielzoekers van een slaapplek te voorzien. ‘De huidige bouw in het aanmeldcentrum is niet langer toereikend om de huidige instroom goed volgens de RIVM-richtlijnen op te kunnen vangen’, aldus de organisatie in een reactie. Naar verwachting worden deze week nog zes nieuwe paviljoens geopend waar maximaal 125 wachtenden de nacht kunnen doorbrengen.

Toch kan het COA ‘niet uitsluiten’ dat asielzoekers in de toekomst nog meer nachten op de grond moeten doorbrengen, omdat het aantal bedden volgens de organisatie is afgestemd op de actuele instroom. Bij een plotselinge toename kan weer een tekort ontstaan.