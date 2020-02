Asielzoeker enkele dagen vastgehouden in geïsoleerde corona-quarantaine op Schiphol

Exterieur van het Justitieel Complex Schiphol. Beeld ANP

De man, die zondag vanuit China op het vliegveld aankwam, heeft enkele dagen in quarantaine gezeten totdat werd vastgesteld dat er geen sprake was van besmetting. Dat bevestigt de Dienst Justitiële Inrichting (DJI) aan de Volkskrant. Het is het eerste keer dat in Nederland een persoon afgezonderd in quarantaine is vastgehouden vanwege de uitbraak van het covid-19 virus.

De man had bij aankomst geen ziektesymptomen, maar moest toch in quarantaine omdat hij uit een Chinese regio kwam waar ‘mogelijk het coronavirus heerst’, zo staat in interne berichtgeving van de DJI. Volgens zijn advocaat, Bernadette Ficq, was er onvoldoende aanleiding om de man geïsoleerd op te sluiten. Inmiddels is hij in afwachting van zijn asielprocedure overgebracht naar de reguliere vreemdelingendetentie. Daar heeft hij minder beperkingen.

Dossier Een mondkapje tegen besmetting? Dat is eigenlijk zinloos. En hoe werd cruiseschip Diamond Princess één grote ziekenboeg? Lees hier alles wat we eerder schreven over het coronavirus.

Jemen

Het is gebruikelijk dat asielzoekers bij aankomst op Schiphol in afwachting van hun procedure in het detentiecentrum op de luchthaven worden vastgezet. Maar de asielzoeker, die in China studeerde en oorspronkelijk afkomstig is uit Jemen, kwam na aankomst terecht op de speciale observatie-afdeling van het Justitieel Complex Schiphol. Op die afdeling worden mensen afgezonderd opgesloten die door bijvoorbeeld psychiatrische problemen een gevaar opleveren voor personeel of andere gedetineerden.

Ficq verbaast zich over de manier waarop haar cliënt in quarantaine is gehouden. In de observatiecel kon de man geen contact leggen met de buitenwereld. ‘Dit is een absurde maatregel’, zegt Ficq. ‘Ik begrijp dat uit voorzorg iemand in quarantaine wordt gehouden, maar dat zou niet op deze manier moeten gaan.’ Volgens de advocaat heeft de gang van zaken veel weg van een geïmproviseerde noodmaatregel. ‘En nu wordt blijkbaar een isolatiecel als quarantaineplek gebruikt.’

Dat de man ondanks het ontbreken van ziektesymptomen toch in een observatiecel werd geplaatst heeft volgens een woordvoerder van de DJI te maken met de verklaringen die hij gaf. Zo vertelde de man dat hij voor zijn reis door de Chinese autoriteiten al enkele weken uit voorzorg in quarantaine was gehouden.

De DJI heeft een protocol opgesteld om op juiste wijze om te gaan met besmettelijke ziekten. Dat protocol is ook in dit geval gevolgd, zegt de woordvoerder. De man zou na aankomst in het Justitieel Complex zelf hebben ingestemd met afgezonderde opsluiting. Advocaat Ficq twijfelt aan die vrijwillige instemming. ‘Je bent overgeleverd aan het detentieprogramma. Op dat moment heb je weinig keuze. Dat hij er vrijwillig mee heeft ingestemd is geouwehoer.’ Ficq onderzoekt of ze stappen gaat ondernemen tegen de isolatie van haar cliënt.