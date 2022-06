Asielvraagstuk is nu een officiële crisis, ‘taboeloos denken’ moet tot oplossing leiden

Kinderen spelen op de parkeerplaats voor bezoekers bij opvangcentrum Ter Apel. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Het besluit om het asielvraagstuk bij het NCTV onder te brengen betekent dat een crisisteam zich vanaf nu gaat buigen over de huisvesting, de zorg en andere vraagstukken die de komst van nieuwe asielzoekers met zich meebrengt. Er komt zeer intensief overleg tussen de betrokken bewindslieden en de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s waarin Nederland is opgedeeld.

Dienstdoend staatssecretaris Eric van der Burg slaagt er nu al maanden niet in om de leefomstandigheden in het aanmeldcentrum in Ter Apel wezenlijk te verbeteren. Omdat er een permanent tekort is aan doorstroomlocaties, is Ter Apel permanent overbezet, slapen mensen noodgedwongen op stoelen en is de zorg ondermaats.

Donderdag nog waarschuwde het Rode Kruis dat de mensen die bij Ter Apel in tenten overnachten van woensdagavond tot donderdagmiddag geen eten, drinken en andere hulp hebben gekregen. Volgens de hulporganisatie is de situatie onhoudbaar.

Ondergrens

Dat vindt ook de vluchtelingenorganisatie UNHCR, die spreekt van ‘onacceptabele’ toestanden. ‘We zijn echt door een ondergrens gezakt’, aldus Andrea Vonkeman, hoofd van UNHCR Nederland vrijdag.

Het nu opgetuigde crisisoverleg moet volgens premier Rutte vooral zorgen voor meer doorstroming uit de asielzoekerscentra naar andere plekken. ‘We moeten zorgen dat ze naar iets van huisvesting gaan. Dat zal heel bescheiden zijn, vrees ik. Maar dan kunnen ze ook aan het werk. We hebben die mensen heel hard nodig. En als we nu niks doen, liggen mensen straks op het gras voor het centrum in Ter Apel.’

Hoewel Rutte vrijdag opmerkte dat de crisisstructuur het kabinet ook ‘meer doorzettingsbevoegdheden’ geeft, is het nadrukkelijk nog altijd niet de bedoeling om gemeenten of provincies te dwingen tot dingen die zij niet willen. ‘We hebben ervoor gekozen het in goed overleg te doen.’

‘Taboeloos denken’

In een toelichting vrijdagavond op het ministerie van Justitie over de crisisaanpak zei Van der Burg dat het vanaf nu aankomt op ‘taboeloos denken’ over het opvangvraagstuk. Onlangs lekte uit dat Van der Burg onder meer denkt aan mega-opvanglocaties in tentenkampen en op cruiseschepen in kustplaatsen, maar dat is nog geen officieel beleid geworden.

De staatssecretaris zei dat hij maandag met een plan komt voor de komende drie maanden en Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken, met een plan voor de periode daarna. Dit weekend zijn het nog de veiligheidsregio's die noodopvang zullen bieden. Maandag komt het veiligheidsberaad opnieuw bijeen.

Alles is erop gericht statushouders die niet kunnen doorstromen naar een woning, toch uit de azc’s te krijgen. Op de vraag of de norm voor het huisvesten van statushouders omlaag gaat, antwoordde hij volmondig ja. ‘De opvang van asielzoekers is vaak al heel basic, maar dat kan straks ook voor statushouders zo zijn.’

Acute tekorten

De komende dagen moeten er in totaal 300 extra plekken georganiseerd worden voor asielzoekers in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Voor in ieder geval 175 van hen is voor de nacht van vrijdag op zaterdag onderdak geregeld in vier verschillende plaatsen. Het gaat om locaties in Beuningen, Alphen aan den Rijn, Monnickendam en Haarlem. Of het genoeg is is nog maar de vraag: ‘Het is wederom heel druk in Ter Apel’, aldus een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).