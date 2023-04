Asielbeleid loopt vast, erkent Van der Burg: ‘We hebben het niet op orde’

Eric van der Burg, staatssecretaris Asiel en Migratie, op het Binnenhof. Beeld Remko de Waal / ANP

Hij doelde daarmee zowel op de opvang als op de komst van asielzoekers. Van links tot rechts is de Tweede Kamer gealarmeerd door de uitgelekte prognoses waaruit vorige week bleek dat het kabinet rekent op zeker 67 duizend nieuwe asielzoekers in 2023. Dat is veel hoger dan het afgelopen jaar, toen er grote capaciteitsproblemen waren in de asielopvang. Ook is het hoger dan in 2015, toen de oorlog in Syrië en Irak veel vluchtelingen naar Europa bracht. ‘Nederland zit in een crisis, maar stevent af op een ramp’, zo vatte JA21-leider Eerdmans de stemming op de rechterflank van de Kamer samen.

Verantwoordelijk bewindsman Van der Burg erkende dat er reden is voor grote zorg. Net als vorig jaar probeert hij gemeenten over te halen hun bijdrage te leveren aan de opvang van asielzoekers, maar vaak krijgt hij nul op het rekest. Recent kreeg hij weer tegenvallende berichten uit Alkmaar, Wijdemeren en Heumen. Het voornemen van het gemeentebestuur in Alkmaar om daar ruimte te maken voor een tweede Centrale Ontvangst Locatie, om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten, leidde tot de val van het college. Daarmee is ook de opvang voorlopig van de baan.

De gemeente Wijdemeren (Noord-Holland) ziet af van de plannen voor een opvangcentrum, omdat er ‘bijzonder veel onrust is ontstaan over het voornemen, waarbij sprake is van polarisatie', aldus de gemeente. In Heumen (Gelderland) zijn dassenburchten ontdekt op de plek waar een opvanglocatie moest komen. ‘De huisvesting van dassen zit de huisvesting van achthonderd mensen in de weg', aldus Van der Burg, die continu op zoek zegt te zijn naar locaties, ‘van sporthallen tot evenementenhallen'.

Naar ratio aandeel leveren

Hij riep de Kamer op binnenkort in te stemmen met zijn Spreidingswet. Als die wordt aangenomen hebben gemeenten geen keuze meer en moeten ze allemaal naar ratio hun aandeel leveren. ‘Dan krijgen we een evenwichtige spreiding over het land', aldus Van der Burg.

Intussen hoopt het kabinet in Brussel eerst de Europese Commissie, de andere EU-lidstaten en het Europees Parlement over te halen tot een nieuw asielbeleid. Nederland kan in z'n eentje weinig doen, hield Van der Burg de Kamer voor, ook niet met controles aan de landsgrenzen. ‘Zelfs als wij alle auto’s en personen aan de grens staande houden, en de mensen vragen daar ter plekke om asiel, dan moeten wij dat verzoek in behandeling nemen.’

Het kabinet wil daarom afspreken, vooral met België en Duitsland, dat mensen die door die landen reizen ook naar die landen kunnen worden uitgezet. Ook daar is er echter nog geen vooruitzicht op een doorbraak, erkende de staatssecretaris. ‘We krijgen de handen in Europa onvoldoende op elkaar.’

Om het verblijf in Nederland voor afgewezen asielzoekers onaantrekkelijker te maken, komt het kabinet binnenkort met een wet waarmee mensen die terug moeten naar hun land van herkomst en dat ook zouden kunnen maar niet willen officieel tot ‘ongewenst vreemdeling’ worden bestempeld. Zij riskeren dan boetes of een celstraf als ze toch in Nederland verblijven.