Asielaanvragen in Nederland blijven toenemen, vooral van Afghanen en Syriërs

Een groep asielzoekers in Ter Apel, waar het aanmeldcentrum voor nieuwe asielzoekers is gevestigd. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Vooral Afghanen vroegen vorige maand voor het eerst asiel aan in Nederland: 1.199, tegen 255 in augustus. Deze groep Afghanen is vrijwel volledig door Nederland geëvacueerd, uit vrees voor hun veiligheid na de opkomst van de Taliban. Zij kwamen hier bijna allemaal terecht op noodopvanglocaties (onder meer op legerterreinen), omdat de reguliere asielzoekerscentra vol zitten.

Behalve Afghanen deden ook meer Syriërs vorige maand voor het eerst een asielaanvraag. In augustus waren dat er 791, in september 1.133. Uit dat land kwamen ook de meeste nareizigers (606) – dat zijn familieleden van iemand met een verblijfsvergunning. Zij komen nu weer vaker naar Nederland, nadat door corona en alle reisbeperkingen de asielinstroom vorig jaar grotendeels stil was komen te liggen.

De stijgende instroom leidt tot toenemende drukte in de asielzoekerscentra, die mede zo vol zitten doordat asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) niet naar een huurwoning doorstromen. Het aanmeldcentrum voor nieuwe asielzoekers in Ter Apel kreunt al weken onder de stijgende instroom. Deze week sloeg de burgemeester van de verantwoordelijke gemeente nog alarm over de situatie. De 25 veiligheidsregio’s zegden minister Grapperhaus (Justitie) maandagavond toe op korte termijn 800 opvangplekken te realiseren.

De top-5 van herkomstlanden van nieuwe asielzoekers bestaat verder uit Turkije (304), Somalië en Jemen (beide 186) en Algerije (110).