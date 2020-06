Asielaanvragen in EU op laagste niveau sinds tien jaar als gevolg van coronacrisis

Noord-Afrikaanse migranten afgelopen maand in de Spaanse haven van Motril. Beeld Getty Images

Dat blijkt uit cijfers van het Europese asielagentschap EASO. Sinds het coronavirus zich in Europa begon te verspreiden, troffen veel EU-lidstaten maatregelen om het reisverkeer op het continent te ontmoedigen of onmogelijk te maken.

Met grenssluitingen en uitgestelde asielprocedures – verschillende landen stelden hun aanvragensysteem tijdelijk buiten werking – werd Europa voor veel asielzoekers een vrijwel onbereikbare vesting. Tussen februari en april liep het aantal asielverzoeken met ruim 50 duizend terug.

Met 8.700 asielaanvragen is in de maand april het laagste aantal aanvragen op maandbasis gemeten sinds tien jaar. Van de asielzoekers die er wel in slaagden Europa te bereiken, is het merendeel afkomstig uit Syrië, Afghanistan, Venezuela en Colombia.



De afname begon in maart, toen veel Europese landen een lockdown aankondigden en hun samenlevingen en economieën goeddeels tot stilstand kwamen.

Havens

Ook ging een deel van de Europese buitengrenzen op slot voor burgers van buiten de Europese Unie. Zo konden Italië en Malta niet beloven dat boten met asielzoekers zouden worden toegelaten tot hun havens. De landen opereerden extra voorzichtig om het reisverkeer te ontmoedigen en verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

EASO-directeur Nina Gregori sprak vorige maand haar zorgen uit over de situatie. Volgens Gregori kunnen de gevolgen van het coronavirus nieuwe migratiestromen in de hand werken: doordat arme landen te maken krijgen met voedseltekorten en/of onveilige situaties zouden burgers uit die landen eerder geneigd zijn naar Europa te vluchten.