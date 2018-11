Asia Bibi-kwestie zaait tweestrijd in Pakistan en stelt premier Imran Khan voor het blok

Premier Imran Khan. Beeld Getty Images

Ergens op een geheime, veilige plek in Islamabad schuilt Asia Bibi, die vorige week door het Pakistaanse hooggerechtshof na acht jaar in de dodencel werd vrijgesproken van godslastering en daarmee de doodstraf. Die historische uitspraak leidde tot drie dagen van straatgeweld door extremistische moslims, die eisten dat de vrijspraak werd teruggedraaid en Bibi alsnog zou worden opgehangen.

Woensdagavond gingen er geruchten dat Bibi (53), die wegens het risico op aanslagen of lynchpartijen ook op vrije voeten haar leven niet zeker is, Pakistan al had verlaten, en met haar man en vijf kinderen op weg was naar Nederland of een ander EU-land. Donderdag ontkende de Pakistaanse regering dat dit het geval was, al gaf men wel toe dat Bibi uit de vrouwengevangenis van Multan was vertrokken. Ook vrienden lieten via via weten dat ze nog in Pakistan is. Volgens bronnen zal dit voorlopig ook wel even zo blijven.

Pakistaanse Dreyfus-affaire

De zaak-Asia Bibi is afgelopen jaren tot een ware Pakistaanse Dreyfus-affaire uitgegroeid, een kwestie waarin iedereen uiteindelijk kleur moet bekennen. Zoals in de zaak rond de ten onrechte voor hoogverraad veroordeelde Frans-joodse legerofficier Alfred Dreyfus, die eind 19e eeuw kosmopolitische liberalen en antisemitische reactionairen tegenover elkaar zette en Frankrijk tot op het bot verdeelde.

Net zo splijt de zaak-Asia Bibi de Pakistanen. Het eerste doodvonnis voor een vrouw op grond van de draconische Pakistaanse blasfemiewet leidde sinds 2010 tot een soort waterscheiding tussen het moderne, gematigd-islamitische en het traditionele, streng-islamitische Pakistan, waarbij een zwijgende meerderheid van gematigde moslims zich steeds meer laat gijzelen door een luidruchtige kleine minderheid van extremisten zoals haatprediker Khadim Hussein Rizvi en zijn partij Tehreek-i-Labbaik Pakistan (TLP).

Demonstranten gaan de straten op om hun onvrede over de vrijlating van Asia Bibi te uiten. Beeld EPA

Het is daarmee ook een dilemma voor premier Imran Khan, die deze zomer de verkiezingen won met een populistische campagne voor een zowel modern als islamitisch ‘Nieuw Pakistan’. Wat moet hij doen? Vasthouden aan de rechterlijke uitspraak en Bibi het land uit laten gaan om elders een nieuw bestaan op te bouwen, ten koste van een opstand in eigen land? Of de extremisten hun zin geven en Bibi landarrest geven of zelfs weer opsluiten, tot woede van gematigde Pakistanen en de internationale gemeenschap?

Khan leek aanvankelijk geneigd tot het eerste. Toen de leiders van de TLP hun aanhangers opriepen de verantwoordelijke opperrechters te vermoorden en in opstand te komen tegen de regering en de hoogste legerleiding (geen grootspraak, want hun aanhangers hebben al heel wat moorden gepleegd), sprak hij stoer dat niemand het recht had het gezag van de hoogste rechters of de regering te betwisten.

Maar na drie dagen van blokkades en rellen (het was duidelijk dat de regering op geen enkele manier op de protesten was voorbereid) sloot hij een deal met de extremisten, om verdere chaos en bloedvergieten te voorkomen: het vonnis wordt opnieuw overwogen, en tot die tijd mag Bibi het land niet uit.

Door de knieën gegaan

Het kwam Khan op veel kritiek te staan. De regering, klonk het, was door de knieën gegaan voor de TLP en haar geweldsdreigementen. Dat zou het gezag van de regering en het hooggerechtshof ondermijnen en de extremisten sterken , die hun chantage immers beloond zien in de ogen van het volk. Niet voor niets waren andere radicaal-islamitische partijen er als de kippen bij om zich aan de zijde van de TLP te scharen.

Khans manoeuvre had niemand hoeven verbazen. Toen de TLP over een eerdere blasfemiekwestie de strijd aanging met de vorige regering-Sharif, lag het hele land drie weken plat, en dat kan Khan zich in de huidige financiële crisis niet veroorloven. Bovendien schurkt hij al langer aan tegen de TLP: hij steunde hun eerdere acties, onderschreef tijdens de verkiezingscampagne de blasfemiewet en verwierf zo hun steun.

In dat licht ligt het voor de hand dat Khan zal proberen de kool en de geit te sparen, om geloofwaardig te blijven voor beide kanten van de waterscheiding. Hij kan de TLP niet voor het hoofd stoten, maar ook niet capituleren. Al heeft hij afgezien van wat imagoschade van het buitenland weinig te vrezen: dat heeft afgelopen acht jaar ook weinig gedaan toen Bibi nog veroordeeld tot de strop zuchtte in haar cel.

Khans mogelijke uitweg zal zijn: een nieuwe afspraak met de TLP, die uitloopt op Bibi’s heimelijke vertrek, vermoedelijk over enige tijd als de gemoederen enigszins zijn betijd. Zo’n deal zal dan wel de instemming moeten krijgen van het in Pakistan almachtige leger, dat volgens analisten zowel de regering als de TLP in het zadel houdt. De vraag is dan alleen: wat krijgt de TLP in ruil voor Asia Bibi’s vertrek?