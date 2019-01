Asia Bibi definitief vrij na uitspraak Pakistaans hooggerechtshof

Pakistaanse troepen beschermen het gebouw van het hooggerechtshof in Islamabad tijdens de rechtszaak van Asia Bibi. Beeld AP

De christelijke Bibi werd in 2010 wegens blasfemie tot de dood veroordeeld, nadat buurvrouwen met wie zij ruzie had haar ervan hadden beschuldigd dat zij de profeet Mohammed had beledigd. Daarop staat in Pakistan de doodstraf. Vorig jaar oktober werd zij vrijgesproken door het hooggerechtshof, maar die uitspraak leidde tot hevige rellen in tal van steden in Pakistan.

Asia Bibi in 2010. Beeld AP

Onder druk van de protesten sloot de regering een akkoord met de radicale bewegingen die eisten dat zij ondanks de uitspraak alsnog zou worden opgehangen. Bibi mocht het land niet verlaten, terwijl het hooggerechtshof zich nog eens over de zaak zou buigen. Nu de rechters de vrijspraak hebben bevestigd, zal Bibi waarschijnlijk zo snel mogelijk naar het Westen worden overgebracht. Vermoed wordt dat ze naar Canada zal gaan waar haar dochters inmiddels asiel hebben gekregen. In eigen land is Bibi niet veilig: radicale moslims hebben gedreigd haar te vermoorden.

Bibi zat de laatste maanden op een geheime locatie waar zij door het Pakistaanse leger werd beschermd. Familieleden van haar vertelden eind vorig jaar dat aanhangers van de radicale partij Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) van huis tot huis gingen met foto’s in de hoop haar te traceren.

Twee politici vermoord

De afgelopen jaren zijn al twee politici vermoord die hun steun hadden uitgesproken voor Bibi. Ook de rechters van het hooggerechtshof werden met de dood bedreigd nadat ze haar hadden vrijgesproken. Uit vrees voor zijn leven besloot de advocaat van Bibi, Saif ul-Malook, kort na de uitspraak van het hof naar Nederland te vluchten, maar hij keerde eerder deze maand terug naar Pakistan.

Malook noemde de uitspraak van het hof vandaag een ‘overwinning voor de rechtsorde’ in Pakistan. De voorzitter van het hooggerechtshof, Asif Saeed Khan Khosa, zei dat Bibi op grond van valse beschuldigingen was veroordeeld. ‘Denkt u dat wij iemand de doodstraf zullen geven op grond van valse aantijgingen?’, zei Khosa tijdens de rechtszitting. Er werden zoveel leugens verteld dat ze helemaal niet met elkaar klopten’. Hij had kritiek op de manier waarop de blasfemiewet wordt toegepast: ‘Het beeld dat wij de wereld geven van de islam doet mij veel pijn en verdriet.’

Premier Imran Khan kreeg aanvankelijk het verwijt dat hij door de knieën was gegaan voor de eisen van de TLP door in te stemmen met de herziening van de uitspraak van het hof. Maar de afgelopen tijd heeft de regering hard opgetreden tegen de radicale partij, die het afdwingen van de strenge blasfemiewet eigenlijk als enige programmapunt heeft. Een hele reeks kopstukken van de partij, onder wie partijleider Khadim Hussain Rizvi, werd eind vorig jaar gearresteerd.

Nieuwe straatprotesten

De TLP riep haar aanhangers maandag al op tot nieuwe straatprotesten voor het geval Bibi zou worden vrijgesproken. In oktober legden radicale betogers verscheidene steden dagenlang plat met hun betogingen. In verband met de dreigementen hadden de autoriteiten een groot aantal politieagenten ingezet rond het gebouw van het hooggerechtshof.