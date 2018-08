Asia Argento, aanjager van #MeToo-beweging, nu zelf beschuldigd van ontucht

De Italiaanse actrice Asia Argento, een van de aanjagers van de internationale #MeToo-beweging, wordt nu zelf beschuldigd van ontucht met een minderjarige. Volgens de Amerikaanse acteur en muzikant Jimmy Bennett deelde Argento het bed met hem in 2013, toen hij net 17 was.

Het is voor zover bekend voor het eerst sinds de opkomst van de #MeToo-beweging dat een bekende vrouw als dader wordt aangewezen.

In de Amerikaanse staat Californië, waar het voorval zich zou hebben voorgedaan, is seks met een minderjarige tot 18 jaar strafbaar, ook als het gemeenschap met wederzijdse instemming betreft (in Nederland is vrijwillige seks van een volwassene met een minderjarige strafbaar tot 16 jaar).

De Amerikaanse krant The New York Times heeft juridische documenten in handen waaruit blijkt dat Argento een schadevergoeding van omgerekend 330.000 euro zou betalen aan Bennett. Uit de overeenkomst blijkt geen directe schuldbekentenis, maar in een begeleidend schrijven van Argento’s advocaat aan de actrice staat volgens de krant: ‘Op basis van deze afspraak mag Bennett in theorie wel met anderen spreken over de beschuldigingen aan jouw adres. Maar hij kan je er niet om aanklagen. Evenmin mag hij de foto van jullie twee publiceren.’

Weinstein

Uit de stukken blijkt dat Bennett in oktober vorig jaar dreigde met een rechtszaak, net nadat Argento naar buiten was getreden als een van de slachtoffers van seksueel wangedrag door filmproducent Harvey Weinstein. Ze zei in 1997 door hem te zijn gedwongen tot orale seks. In haar strijd werd ze gesteund door haar partner, topkok Anthony Bourdain, die Weinstein er in de media ook flink van langs gaf. Afgelopen juni maakte Bourdain een eind aan zijn leven.

Volgens Bennetts advocaat vond de jonge acteur het onverteerbaar dat Argento haar slachtofferrol zo publiekelijk uitspeelde, terwijl zij zelf een paar jaar eerder als dader haar boekje te buiten zou zijn gegaan.

Op bed geduwd

Bennett (nu 22) speelde als 7-jarig jongetje in de film The Heart Is Deceitful Above All Things het zoontje van Argento (nu 42). De twee hielden daarna contact, maar hadden elkaar al in geen jaren gezien toen Bennett de actrice in 2013 opzocht in een Ritz-Carlton hotel in Californië.

In de aanklacht van Bennetts advocaat, in handen van The New York Times, staat dat Argento de jonge acteur daar alcohol inschonk. Daarna zou ze hem hebben gezoend, op het bed geduwd, uitgekleed en oraal bevredigd. Vervolgens zou ze boven op hem zijn gaan zitten en zou ze seks met hem hebben gehad. Volgens het verslag van de advocaat vroeg ze de 17-jarige Bennett daarna een aantal foto’s van hen samen te nemen.

Drie van die foto’s waarop de twee met ontbloot bovenlijf te zien zijn, zijn door een anonieme tipgever eveneens doorgespeeld aan The New York Times. Drie bronnen die de zaak kennen, hebben volgens de krant onafhankelijk van elkaar de authenticiteit van de documenten en de foto’s bevestigd. Asia Argento gaat niet in op de beschuldigingen, en ook Bennett weigert vragen over de kwestie te beantwoorden.

Mannen als slachtoffer

Het is sinds de opkomst van #MeToo nog niet voorgekomen dat een bekende vrouw werd beschuldigd. Wel traden eerder mannen naar buiten als slachtoffer van een mannelijke dader – in Nederland waren er bijvoorbeeld acteurs die getuigden over machtsmisbruik door castingdirector Job Gosschalk.

Jimmy Bennett (midden) in 2016. Foto AFP

Dat wil niet zeggen dat seksueel geweld door vrouwen niet voorkomt. In een grote Amerikaanse bevolkingsstudie uit 2015 zegt 7,1 procent van de geënquêteerde mannen ooit tot penetratie te zijn gedwongen, in de meeste gevallen onder invloed van drank of drugs. Uit dezelfde studie enkele jaren eerder blijkt dat bijna 80 procent van de tot penetratie gedwongen mannen een vrouw aanwijst als dader.

In een onderzoek dat in 2016 is gepubliceerd in het wetenschapsblad Aggression and Violent Behavior, wordt de onbekendheid van zedenzaken door vrouwen verklaard uit de druk op mannelijke slachtoffers om zich te conformeren aan masculiene stereotypen, ‘zoals het idee dat mannen zouden moeten genieten van elke beschikbare kans op seks’. Ook heerst volgens dit onderzoek ten onrechte het idee dat vrouwen alleen al vanwege hun fysieke bouw mannen niet of moeilijk zouden kunnen dwingen tot seksuele handelingen. Onderzoek naar verkrachtingszaken toont aan dat fysieke dwang daar vaak helemaal geen onderdeel van is.

Gevolgen onderschat

De onderzoekers wijzen erop dat ook onder professionals bij justitie en in de hulpverlening de gevolgen van seksueel geweld door vrouwen danig worden onderschat, onder meer door het stereotiepe beeld dat mannen onverzadigbaar zouden zijn en daarom dus niet zouden lijden onder gedwongen seks.

In de schadeclaim die Bennetts advocaat opstelde, staat dat de jonge acteur de seksuele handelingen met Asia Argento als zo traumatiserend heeft ervaren dat zijn carrière en inkomen eronder gebukt gingen. Ook zou hij er psychisch slecht aan toe zijn geweest. Aanvankelijk eiste Bennett voor dit alles een schadevergoeding van 3 miljoen euro, maar de zaak werd uiteindelijk geschikt voor slechts eentiende daarvan.