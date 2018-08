Asia Argento, aanjager van #MeToo-beweging, nu zelf beschuldigd van aanranding minderjarige acteur

Een van de eerste vrouwen die zich uitsprak tegen de voor misbruik aangeklaagde Hollywood-filmproducent Harvey Weinstein wordt nu zelf verdacht van seksuele intimidatie. De Italiaanse actrice en regisseur Asia Argento zou een minderjarige acteur in een hotelkamer hebben aangerand, en hem in stilte zo’n 380 duizend dollar hebben betaald op het moment dat de #MeToo-affaire volop aan de gang was.

De Italiaanse actrice Asia Argento in mei 2018 in Cannes. Foto AFP

Dat schrijft The New York Times, die documenten in handen heeft van de advocaten van Argento en de betrokken acteur, Jimmy Bennet. Bestanden met de beschuldigingen, een betalingsovereenkomst en een selfie waarop Argento en Bennett samen in bed liggen, zijn door een anonieme afzender naar de krant gemaild.

Vorig jaar oktober publiceerde de New Yorker een artikel waarin dertien vrouwen de producer Weinstein beschuldigen van seksuele intimidatie en verkrachting. Eén van de geïnterviewden was Argento. Ze vertelde het tijdschrift dat ze door Weinstein was verkracht toen ze 21 jaar oud was, en daarna altijd bang was om Weinstein boos te maken. Ze voelde zich machteloos. ‘Na de verkrachting, won hij.’

Slachtoffer

Argento ontpopte zich tot een aanjager van de #MeToo-beweging: ze sprak zich geregeld uit over seksuele intimidatie en de ongelijke positie van vrouwen. Hierin werd ze volop gesteund door haar vriend, de reiskok Anthony Bourdain die in juni dit jaar zelfmoord pleegde en tot zijn dood bij uitstek gold als een van de mannelijke verdedigers van de #MeToo-beweging.

Een maand na de publicatie in de New Yorker stuurde Jimmy Bennett een brief aan de advocaat van Argento. De acteur kon het naar eigen zeggen niet aanzien hoe Argento zich in de media als slachtoffer presenteerde. Bennett beweert dat Argento hem in 2013 in een hotelkamer in Californië heeft aangerand. Ze zou hem hebben gezoend, hem oraal hebben bevredigd en seks met hem hebben gehad. Daarna zou ze hem hebben gevraagd om een paar foto’s te nemen. Bennett was op dat moment net 17 jaar oud, Argento was toen 37.

Bennett en Argento hebben in het verleden met elkaar samengewerkt voor de film The Heart Is Deceitful Above All Things. In die film speelt Bennett, die toen 7 jaar oud was, de zoon van Argento. Het verhaal gaat over de moeizame relatie van een verslaafde prostituee met haar kind. De twee zijn elkaar op sociale media altijd moeder en zoon blijven noemen, maar hadden elkaar voor de ontmoeting in het hotel al jaren niet meer gezien.

Jimmy Bennett (midden) in 2016. Foto AFP

De gebeurtenis in het hotel was volgens Bennett voor hem als 17-jarige traumatisch. In de brief vraagt hij Argento om een schadevergoeding van 3,5 miljoen dollar voor zijn emotionele problemen en zijn verlies aan inkomen. De kindacteur Bennett had in de jaren voor het incident meer dan 2,7 miljoen euro verdiend. Zijn jaarinkomen daalde daarna naar 60 duizend dollar, volgens Bennett een direct gevolg van de gebeurtenis in het hotel.

Enkele maanden nadat Argento Bennetts brief ontvangen had, maakte zij een grote som geld naar hem over. The New York Times beschikt ook over de e-mails waarin de advocaat van Argento uitlegt wat de voorwaarden van de deal zijn. Volgens de Californische wetgeving kan Bennett niet worden verplicht om over het incident te zwijgen. The New York Times heeft Argento, Bennett en hun advocaten om een reactie gevraagd. Geen van hen wilde iets zeggen, volgens de krant.