Nieuws Rotterdam

Asbest in metro Rotterdam: traject twee dagen dicht

Het Rotterdamse metrostation Stadhuis is dinsdag ontruimd nadat bij werkzaamheden asbest was vrijgekomen. Onderzoek moet uitwijzen hoe groot het asbestgebied is en hoeveel mensen daaraan werden blootgesteld. In het kader van verder onderzoek is het traject tussen metrohaltes Beurs en Centraal woensdag en donderdag gesloten.