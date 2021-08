Aruba en Sri Lanka voeren avondklok in, drukte in ziekenhuizen VS neemt toe

In Sri Lanka zijn alle winkels gesloten vanwege de hoge sterftecijfers. Beeld EPA

Nieuwe lockdowns in Aruba en Sri Lanka, hoge sterftecijfers

De afgelopen week zag Aruba relatief de hoogste coronasterfte wereldwijd. De gezondheidsautoriteiten rapporteerden 10 sterfgevallen in een week tijd, omgerekend 94 doden per miljoen inwoners. Ter vergelijking: in Nederland meldde het RIVM deze week 2,3 sterfgevallen per miljoen inwoners, 44 in totaal.

Vanwege de nieuwe coronagolf heeft de regering van Aruba opnieuw een avondklok ingesteld van 22.00 uur tot 05.00 uur. De avondklok is zondag ingegaan en duurt tot minstens 1 september. In die periode is ook een samenscholingsverbod van kracht.

Ruim 60 procent van de bevolking is volledig ingeënt. Aruba is daarmee een uitzondering: andere landen met hoge sterftecijfers hebben een veel lagere vaccinatiegraad. Zo kampen Georgië, de Fiji-eilanden, Tunesië en Sri Lanka nu ook met hoge sterftecijfers. In al deze landen kreeg tot nu toe minder dan 30 procent van de inwoners een tweede prik.

Voor heel Sri Lanka geldt sinds afgelopen vrijdag een strenge lockdown van tien dagen, waarmee de regering het tij hoopt te keren nadat het aantal gemelde besmettingen in een maand tijd verdriedubbelde. Zaterdag werden er in Sri Lanka 198 sterfgevallen op één dag gemeld. In heel 2020 overleden er in Sri Lanka 202 inwoners aan een bevestigde corona-infectie.

Drukte in ziekenhuizen VS neemt toe

De ziekenhuizen in de Verenigde Staten nemen steeds meer coronapatiënten op. In totaal zijn bijna 90 duizend patiënten aanwezig vanwege het virus. Dit is omgerekend naar inwonertal zo’n tien keer zoveel als in Nederland.

De komende weken zal het waarschijnlijk nog drukker worden, de opnamecijfers laten een stijgende lijn zien. Gemiddeld worden bijna 11,5 duizend patiënten per dag opgenomen in een Amerikaans ziekenhuis, een week eerder waren dit er 10 duizend.

In de staten Alabama, Florida, Louisiana, Mississippi, Oregon en Washington is het aantal nieuwe opnamen hoger dan ooit tevoren. Rond de jaarwisseling was de ziekenhuisbezetting in de VS het hoogst. Toen waren er ruim 120 duizend Amerikanen tegelijkertijd opgenomen.

Besmettingscijfers 5 procent hoger dan vorige week

Het aantal gemelde besmettingen in Nederland neemt weer toe. De afgelopen 7 dagen zijn er gemiddeld 2.423 besmettingen per dag gemeld. Dat is een toename van ruim 5 procent ten opzichte van vorige week. Het RIVM meldde zondag 2.499 besmettingen. Vanaf 22 juli was in Nederland een afname van besmettingscijfers te zien, maar sinds donderdag daalt het aantal meldingen niet meer op weekbasis. Het aantal dagelijkse meldingen lijkt ver boven de 2 duizend te blijven steken.