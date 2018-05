Artsen verbaasd over herstel van vergiftigde Skripals

Dit zei het personeel maandag in het BBC-programma Newsnight. Het was voor het eerst dat de artsen en verplegers uitgebreid uit de doeken deden hoe de behandeling verliep sinds het tweetal in maart in het Britse Salisbury besmet raakte met het Russische zenuwgas.

Geheim adres

‘Wij zouden alle behandelmethoden proberen’, aldus Stephen Jukes, die het tweetal een week na de aanval met het dodelijke zenuwgas behandelde. ‘Wij zouden ze de beste zorg geven. Maar alles wees erop dat ze het niet zouden overleven’. Dat de Skripals inmiddels uit het ziekenhuis zijn ontslagen en op een geheim adres werken aan hun revalidatie, heeft het team dan ook verbaasd.

Een Russische wetenschapper die ooit besmet raakte met novitsjok, overleefde het niet. Volgens het ziekenhuisteam is nog altijd onzeker wat de langetermijngevolgen zullen zijn van de besmetting. ‘Eerlijk gezegd weten we het niet’, aldus medisch directeur Christine Blanshard. Joelia Skripal, die begin april het ziekenhuis mocht verlaten, zei vorige week in een verklaring dat haar revalidatie ‘langzaam en zeer pijnlijk’ is. Haar vader werd medio deze maand uit het ziekenhuis ontslagen. Sinds de aanval heeft hij, in tegenstelling tot zijn dochter, niets van zich laten horen.

Het personeel van Salisbury District Hospital wist in het begin niet dat de Skripals in contact waren gekomen met een zenuwgas. Het tweetal was door omstanders bewusteloos op een bankje in een park gevonden en aanvankelijk werd in het ziekenhuis gedacht dat ze een overdosis pijnstillers hadden ingenomen.

Alarm na nieuws over agent

Nadat het bericht kwam dat een agent was opgenomen die dezelfde symptomen had en de politie het ziekenhuis inlichtte over het verleden van de dubbelspion, werd alarm geslagen in het ziekenhuis. Toen rees het vermoeden dat vader en dochter Skripal het slachtoffer waren geworden van een aanval met een chemisch wapen. Mogelijk kwamen de Skripals in aanraking met het zenuwgas via hun voordeur, waar sporen van novitsjok werden gevonden.

Het personeel maakte zich zorgen dat ze mogelijk ook besmet waren. ‘Wij hadden tot dat moment geen maatregelen genomen om ons te beschermen’, zegt verpleegster Sarah Clark. Tijdens de behandeling zagen de artsen de symptomen van een vergiftiging met een zenuwgas.

Rusland ontkent nog altijd dat het achter de aanval op de Skripals zat. ‘Ze ziet er goed uit, ik zie geen sporen van een vergiftiging door zenuwgas, zoals de Britse autoriteiten zeggen’, zei de permanente vertegenwoordiger van Rusland bij de EU vorige week na de verklaring van Joelia.