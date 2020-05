Artsen temperen alarmerende berichten over ‘mysterieuze’ kinderziekte door corona

Archiefbeeld van de kinderafdeling van het kankerinstituut in Rostov aan de Don in Rusland. Beeld Valery Matytsin/TASS

Ook in Nederland zijn de afgelopen drie weken tien kinderen in het ziekenhuis opgenomen met verschijnselen van een zeldzame ontstekingsziekte. Maar die ziekte is bekend, de kinderen zijn tot nu toe allemaal vlot hersteld en een link met het virus is nog helemaal niet duidelijk.

Buitenlandse media berichtten de afgelopen weken over ernstig zieke kinderen op de ic met verschijnselen van een ontstekingssyndroom, dat een overlap lijkt te zijn tussen de zeldzame ziekte van Kawasaki en het toxische-shocksyndroom. In Groot-Brittannië gaat het volgens The Guardian om 19 kinderen, in Frankrijk zijn het er 15, zo maakte minister van Volksgezondheid Olivier Véran deze week bekend. In de Verenigde Staten zijn drie ziektegevallen bekend, in Ierland een handvol.

De kinderen kampen met koorts, buik- en darmproblemen en ontstekingen bij het hart en aan de bloedvaten. Bij een aantal werd het coronavirus vastgesteld, wat het vermoeden deed rijzen dat de ziekte door het virus veroorzaakt zou worden.

Vergelijkbaar

Nederlandse kinderartsen hebben de afgelopen weken vergelijkbare ziektegevallen gezien, een aantal kinderen heeft zelfs op de ic gelegen, maar ze maken zich vooralsnog geen zorgen. Jaarlijks krijgen tachtig tot honderd kinderen de ziekte van Kawasaki: het aantal kinderen dat de afgelopen tijd in het ziekenhuis is opgenomen is niet alarmerend hoog, zegt Taco Kuijpers, kinderimmunoloog in het Amsterdam UMC.

Ook de ziekteverschijnselen van de kinderen zijn niet mysterieus of uitzonderlijk, zegt Kuijpers. De ziekte van Kawasaki, een zeldzame ontsteking van de bloedvaten, kan zich op tal van manieren manifesteren, van koorts en huiduitslag tot buikpijn en mogelijke hartklachten. Toch gaan kinderartsen onderzoek doen: van Kawasaki is bekend dat het in 10 tot 15 procent van de gevallen rechtstreeks wordt uitgelokt door een infectieziekte, maar vaak is die uitlokkende factor niet bekend. ‘Nu het coronavirus rondwaart, snap ik dat een associatie voor de hand ligt’, zegt Kuijpers. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie heeft aangekondigd onderzoek te gaan doen.

Onvoldoende aanwijzingen

Voor een verband bestaan tot nu toe nog onvoldoende aanwijzingen: van de tien Nederlandse kinderen met Kawasaki testten de meesten negatief op het coronavirus. Het kan zijn dat de kinderen het virus al hebben bestreden en dat sprake is van een verlate en overspannen reactie van hun immuunsysteem. Daarom wordt uitgezocht of de kinderen antistoffen tegen het virus in hun bloed hebben, vertelt Kuijpers.

Nederlandse kinderartsen houden bovendien contact met hun Europese collega’s om informatie over het ziektebeeld uit te wisselen, zegt kinderimmunoloog Joris van Montfrans van het UMC Utrecht. In het UMC Utrecht is de voorbije weken één kind opgenomen met de ziekte van Kawasaki bij wie wél sprake was van een corona-infectie. Dat kind is inmiddels weer thuis.

De ziekte van Kawasaki is bij tijdige opsporing goed te behandelen met medicijnen, benadrukt Van Montfrans. Hij zegt dat het een goed idee is om terug te kijken in de medische dossiers van de afgelopen maanden om te zien of artsen mogelijk patiënten over het hoofd gezien hebben.