‘Artsen moeten medicatiegegevens kunnen uitwisselen zonder expliciete toestemming van patiënt’

Gebrekkige en moeizame gegevensuitwisseling tussen zorgverleners leidt nu soms nog tot medicatiefouten met mogelijk ernstige gevolgen voor patiënten. Elke week belanden zo’n 1.200 mensen zelfs in het ziekenhuis doordat ze niet de juiste medicatie krijgen. Zeker de helft daarvan is te vermijden door het beleid aan te passen, schrijven de organisaties in de brief die ook is ondertekend door elf andere belangenverenigingen in de zorg.

Een van de grootste pijnpunten is volgens de organisaties dat artsen, apothekers en andere zorgverleners nu altijd eerst toestemming moeten vragen aan patiënten voordat ze hun medicatiegegevens mogen uitwisselen. Medicatieoverzichten, vaak van essentieel belang voor de behandeling van de patiënt, zijn daardoor vaak niet direct beschikbaar en het levert bovendien veel extra werk op.

‘Mensen gaan ervan uit dat artsen alle gegevens hebben, maar dat is vaak niet zo’, zegt Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie. ‘Een ziekenhuisapotheker weet bijvoorbeeld vaak niet wat iemand thuis slikt’, aldus Veldman. ‘Het gebeurt dan regelmatig dat patiënten dubbel medicijnen slikken of medicijnen nemen die slecht op elkaar inwerken.’

Wettelijk verankeren

De organisaties roepen de Tweede Kamer en minister Kuipers van Volksgezondheid daarom op om wettelijk te verankeren dat medicatiegegevens kunnen worden gedeeld zonder expliciete toestemming. Alleen als patiënten expliciet hebben aangegeven dat ze dat niet willen, moeten zorgverleners ervan afzien.

Minister Kuipers werkt momenteel aan een wetsvoorstel dat expliciete toestemming van patiënten niet meer verplicht bij acute situaties. Maar voor andere gevallen zijn er nog geen concrete plannen.

Wel heeft Kuipers aangekondigd dat hij de gegevensuitwisseling tussen zorgverleners uiteindelijk grondig wil hervormen. De eerste stappen daarvoor zijn al gezet. Volgende week gaat er bijvoorbeeld een wet in die digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners verplicht. Nu gebeurt het soms nog dat gegevens worden gefaxt of zorgverleners ze moeten overtypen.

Patiëntveiligheid

Dat de ontwikkelingen zo moeizaam op gang komen, is deels de erfenis van het stukgelopen elektronisch patiëntendossier. In 2011 sneuvelde dat plan in de Eerste Kamer, onder meer vanwege angst voor privacyschending.

‘Het wordt tijd dat we die erfenis van ons afschudden’, zegt directeur Veldman. ‘Privacy is belangrijk, maar patiëntveiligheid en goede zorg belangrijker. Natuurlijk moeten we regelen dat gegevens veilig zijn opgeslagen, dat er niks op straat belandt. Maar we moeten geen onnodig gevaarlijke situatie laten bestaan.’

In Den Haag zijn ze de afgelopen jaren dus vooral voorzichtig. Maar inmiddels lijkt er meer politieke steun voor het wijzigen van de regels rondom uitwisseling van medicatiegegevens. Vorige week dienden regeringspartijen VVD en D66 een motie in met het verzoek aan de minister om te kijken of medicatieoverzichten voor alle patiënten direct beschikbaar kunnen zijn.

Deze week debatteert de Tweede Kamer over digitale ontwikkelingen in de zorg. Maar ook als een meerderheid besluit om de regels rondom de uitwisseling van medische gegevens te versoepelen, kan wettelijke verankering nog jaren duren.