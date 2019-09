Arts vrijgesproken: euthanasie demente vrouw zorgvuldig

Verpleeghuisarts Catharina A. in de Haagse rechtbank, waar zij zich moest verantwoorden voor de euthanasie op een patiënte. Beeld ANP

De cruciale vraag in deze zaak: moet een eerder gedane schriftelijke wilsverklaring rondom levensbeëindiging door de arts ook nog geverifieerd worden op het moment dat iemand door zijn ziekte niet meer wilsbekwaam is? Het Openbaar Ministerie (OM) meende dat in dit geval de arts in gesprek had moeten gaan met een diep demente patiënt om te verifiëren of haar stervenswens nog altijd bestond.

De rechtbank in Den Haag maakt in zijn uitspraak woensdag korte metten met deze veronderstelling. Er is ‘geen juridische plicht’ om in zo’n geval de ‘actuele stervenswens’ te verifiëren, staat in het vonnis. Dat zou volgens de rechtbank ‘niet betekenisvol’ zijn – de ziekte Alzheimer brengt immers met zich mee dat met de patiënt geen coherent gesprek meer te voeren valt. Precies voor die gevallen dient volgens de rechtbank juist de schriftelijke wilsverklaring met dementieclausule, waarin mensen op een moment dat ze nog wel helder van geest zijn formuleren onder welke omstandigheden zij op een later moment hun leven willen beëindigen.

De vervolgde arts maakte in 2016 een eind aan het leven van een 74-jarige vrouw. Zij had eerder in een wilsverklaring bij de huisarts laten opnemen dat zij niet meer verder wilde leven op het moment dat zij vanwege haar dementie in een verpleeghuis zou moeten worden opgenomen. Ze voerde sinds het opstellen van die verklaring nog meermaals gesprekken met de huisarts en een geriater waarin ze die wens steeds bevestigde.

Toen de vrouw begin 2016 daadwerkelijk in het verpleeghuis terechtkwam, werd de specialist ouderenzorg daar op de hoogte gesteld van het bestaan van de wilsverklaring van de patiënt. Zij is vervolgens gaan onderzoeken of euthanasie mogelijk was. Na beraad met onder meer de familie van de vrouw en twee onafhankelijke artsen kwam zij tot de conclusie dat aan de voorwaarden voor vrijwillige levensbeëindiging was voldaan.

Het Centraal Tuchtcollege oordeelde eerder dat de arts niet zorgvuldig had gehandeld bij de euthanasie, omdat de wilsverklaring van de vrouw voor tweeërlei uitleg vatbaar was en omdat de arts niet met de dementerende vrouw in gesprek was gegaan over haar stervenswens. Ze kreeg daarvoor een waarschuwing.

Het Openbaar Ministerie was ook van mening dat de arts beter onderzoek had moeten doen, omdat de patiënt weliswaar wilsonbekwaam was, maar nog wel kon praten. De rechtbank stelde woensdag echter dat het feit op zich dat iemand nog woorden kan produceren, niet wil zeggen dat een gesprek over een doodswens zin heeft. ‘Wij kunnen daar de noodzaak niet van inzien, laat staan dat daartoe een juridische plicht bestaat’, aldus de rechter.