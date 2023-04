Arts mag nu ook medicatie voorschrijven na enkel digitaal contact met patiënt

Een apotheek in Den Haag. Beeld ANP

Minister Kuipers wil het verbod dat geldt op het online voorschrijven van medicijnen op termijn helemaal uit de wet halen. Nu moeten arts en patiënt elkaar minstens één keer fysiek hebben gezien voordat voorschrijven van medicijnen mogelijk is. Maar dat sluit volgens de minister niet meer aan op de realiteit. Het is in de woorden van Kuipers ‘niet meer van deze tijd dat een patiënt per se fysiek contact moet hebben gehad met zijn voorschrijver’.

Om het online voorschrijven van geneesmiddelen in de praktijk alvast mogelijk te maken voor artsen zal het tijdelijk worden gedoogd. Dit betekent dat patiënten niet meer noodzakelijk fysiek langs de huisarts moeten voordat zij een geneesmiddel op recept krijgen. Het kan ook met een videogesprek, een audioverbinding of contact via chat of e-mail.

Om te voorkomen dat de drempel voor een medicijn op recept te laag wordt, is online voorschrijven wel aan een aantal voorwaarden verbonden. Zo moet het geneesmiddel kunnen worden voorgeschreven zonder dat de patiënt daarvoor fysiek wordt onderzocht. Ook moet de arts beschikken over medicatiegegevens van de patiënt om te voorkomen dat patiënten bijwerkingen krijgen.

De wetswijzing is ingegeven door positieve ervaringen tijdens de coronacrisis, schrijft Kuipers. Om fysiek contact tussen patiënt en arts – en daarmee de kans op besmetting – te beperken, werd toen tijdelijk afgezien van handhaving van het verbod. Veel artsen grepen die mogelijkheid aan.

Toen in juni vorig jaar een einde kwam aan het gedogen van online voorschrijven, kwamen onder meer bij artsenfederatie KNMG meldingen binnen van artsen voor wie dat problemen opleverde. Zij maakten in de praktijk inmiddels gebruik van de mogelijkheid. ‘Tijdens de coronapandemie hebben we in de praktijk kunnen zien dat het heel goed mogelijk is om via internetcontact medicijnen voor te schrijven’, aldus Kuipers.

Risico’s

Toch kleven er wel degelijk risico’s aan het toestaan van online voorschrijven van medicatie. Het verbod erop werd in 2007 niet voor niets ingevoerd. In de jaren daarvoor waren er enkele ernstige incidenten met geneesmiddelen die op internet werden aangeboden. Bovendien werd gevreesd voor een wildgroei van online voorschrijvers in binnen- en buitenland en partijen die misbruik zouden maken van de snelle digitalisering.

Maar dat was in een tijd dat Nederlandse zorgverleners zelf nog nauwelijks digitaal actief waren en veel patiënten zelf ook hun weg online lang niet altijd konden vinden. Inmiddels worden de mogelijkheden van digitale zorg juist uitgebreid en zijn er bijvoorbeeld digitale spreekuren of online huisartsenposten.

De inspectie heeft bovendien ook tijdens de coronacrisis geen meldingen ontvangen over problemen met het voorschrijven van medicijnen via internet. De komende tijd gaat het ministerie van Volksgezondheid samen met beroepsorganisaties kijken naar de wettelijke verankering van online voorschrijven, en of er meer voorwaarden nodig zijn om de risico’s ervan te beperken.