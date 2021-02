Arts die Russische oppositieleider Navalny behandelde plots overleden

Ambulancepersoneel in Berlijn laadt de isoleerunit in waarmee Navalny in augustus vervoerd werd nadat hij onder leiding van Maksimisjin in Omsk in coma was gebracht. Beeld Getty Images

‘Maksimisjin wist meer dan wie dan ook over Aleksejs toestand, dus ik durf de mogelijkheid van vuil spel niet zomaar uit te sluiten’, aldus een van Navalny’s medewerkers, Leonid Volkov, donderdag tegen CNN. Maksimisjin was een van de belangrijkste artsen in het ziekenhuis van Omsk, waar Navalny afgelopen augustus terechtkwam nadat hij was vergiftigd met het zenuwgif novitsjok.

Volgens Volkov had Maksimisjin de leiding over het team dat de oppositieleider afgelopen augustus met succes in coma bracht, zodat hij later vanuit Omsk naar Berlijn kon worden gevlogen voor verdere behandeling. Dinsdag werd Navalny veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf voor het schenden van afspraken over zijn voorwaardelijke vrijlating in de periode dat hij in Duitsland verbleef.

Maksimisjin sprak tijdens de behandeling van Navalny nooit met de pers. Die taak was voorbehouden aan Aleksandr Moerachovski, in augustus nog hoofdarts in het ziekenhuis in Omsk, maar inmiddels gepromoveerd tot minister van Volksgezondheid in diezelfde regio. Hij zei in augustus dat Navalny’s vergiftiging een ongelukkige samenloop van omstandigheden was – hij had simpelweg de pech gehad dat hij uit een verkeerd geproduceerd plastic bekertje had gedronken.

In een verklaring liet diezelfde Moerachovski woensdag weten dat de overleden arts Maksimisjin 28 jaar lang in het ziekenhuis werkte en in die hoedanigheid duizenden levens redde. ‘We zullen dr. Maksimisjin erg missen. Hij is te vroeg heengegaan en dat maakt de pijn van dit verlies des te groter.’