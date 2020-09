Artists for Biden: grote kunstveiling voor verkiezingscampagne Joe Biden

'Flag' (2020) van Jeff Koons is een van de werken op de grote onlinekunstveiling Artists for Biden. De opbrengst is voor de financiële ondersteuning van de verkiezingscampagne van Joe Biden. Beeld Jeff Koons via David Zwirner

De Amerikaanse vlag in de vorm van een aluminium kinderballon. Hét trotse symbool van de Verenigde Staten, waarmee het kennelijk twee kanten op kan. Opstijgen, of leeglopen.

Het is een van de kunstwerken die geld in de la moeten brengen voor Joe Biden, de Democratische presidentskandidaat die in november bij de verkiezingen Donald Trump probeert van zijn troon te stoten. Andere kunst die hem daarbij (financieel) moet ondersteunen: een knipperende neontekst in regenboogkleuren, die je er als in een reclame aan moet herinneren dat je er in Amerika niet alleen voor staat (We are in this together). Of een foto van een in de wolken geschreven aansporing: ‘Vergeet niet te dromen’. En: STEM!

Ruim honderd Amerikaanse kunstenaars hebben werk gedoneerd voor een onlineveiling, waarvan de opbrengst naar het campagnefonds van Joe Biden gaat. Onder hen veel grote namen, zoals Jeff Koons (van hem de foto van de vlag-ballon), Jenny Holzer, Ed Ruscha, Richard Serra, Cindy Sherman en Kehinde Wiley. Ook hebben galeries en andere vertegenwoordigers werk beschikbaar gesteld van overleden kunstenaars als Roy Lichtenstein, Ellsworth Kelly en Robert Rauschenberg.

De veiling ‘Artists for Biden’ vindt van 2 tot 8 oktober plaats op de daarvoor speciaal opgerichte website platform.art (met een ‘kijkdag’ op 1 oktober) – alleen online dus, vanwege de coronamaatregelen. De kunstwerken hebben beginbedragen variërend van 2.500 tot 350 duizend dollar.

‘Historische verkiezingen’

Fondsenwerving is het hart van de Amerikaanse politiek. In elk van beide verkiezingscampagnes gaat dit jaar zeker anderhalf miljard dollar zitten. Daarbij kunnen vooral Democratische kandidaten in de regel ook rekenen op kunstenaars, die zich grotendeels aan de linkerzijde van het Amerikaanse politieke spectrum bevinden. Zo werd voorafgaand aan de verkiezingen in 2016 door de New Yorkse galerie Larry Gagosian een kunstveiling voor Hillary Clinton georganiseerd (toegangskaartjes alleen al kostten tussen de duizend en 50 duizend dollar) die ‘miljoenen’ bijeenbracht voor haar campagnefonds (het precieze bedrag is niet bekendgemaakt).

Tavares Strachan: We Are in This Together (Multi), 2019. Beeld Tavares Strachan via Marian Goodman Gallery

Carrie Mae Weems: Remember to Dream (2020). Beeld Carrie Mae Weems via Jack Shainman Gallery, New York

Niet eerder deden zoveel kunstenaars met naam en toenaam mee aan een veiling voor een politicus. Er staat iets op het spel, is de verklaring van galeriehouder David Zwirner, die veiling grotendeels organiseert. ‘Dit zijn historische verkiezingen, dat zal niemand ontkennen’, zei hij tegen Artnet News. ‘Kunstenaars maken zich hier enorm druk over, vandaar de zeer genereuze hoeveelheid donaties.’

Het campagneteam van Biden benaderde David Zwirner (een van de belangrijkste commerciële galeries in Amerika, met zes filialen wereldwijd waarvan drie grote locaties in New York, ) voor de fondsenwerving omdat deze galerie veel ervaring heeft met onlinekunstverkoop, vooral tijdens de coronamaanden waarin galeries in New York gesloten moesten blijven. Het campagneteam van Biden was verantwoordelijk voor het benaderen van kunstenaars en galeries om werk te doneren, daarbij geholpen door vrijwilligers uit de kunstwereld.

Reputatie

David Zwirner is er niet bang voor dat zijn openlijke politieke inmenging de reputatie van zijn galerie of zijn inkomsten zullen schaden. ‘Moeten galeries zich politiek uitspreken? Ik denk dat er momenten zijn dat dat moet, omdat kunstenaars politiek zijn’, zei hij tegen Artnet. ‘Ik heb een boel geweldige verzamelaars die zeker Republikein zijn en ik hoop dat ze dit niet tegen me zullen gebruiken.’

Van Trump is bekend dat hij niet veel op heeft met kunst. ‘Ik heb altijd gevonden dat veel moderne kunst oplichterij is en dat de meest succesvolle schilders vaak betere verkopers en promotors zijn dan kunstenaars’, schreef hij in zijn autobiografie/management-zelfhulpboek Art of the Deal.