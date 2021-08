Artiesten gevraagd gratis op te treden tijdens Grand Prix van Zandvoort. ‘Au. What de fuck’

Joshua Nolet van Chef'Special

Joshua Nolet, zanger van de band Chef’Special, vertelde woensdag in een video op sociale media dat hij een mail had gekregen van Prins Bernhard junior. Vooral het feit dat de organisatie na een loodzwaar coronajaar, waarin artiesten en hun ondersteunend personeel nauwelijks iets verdienden, vroeg om op te treden voor slechts een paar vipkaarten maakte Nolet boos. ‘Hossende mensen in stadions, 70 duizend mensen op een meerdaags event in Zandvoort. Het voelt gewoon even niet meer eerlijk. Au. What de fuck.’

De organisatie Dutch Grand Prix bevestigt dat artiesten gevraagd zijn om zonder vergoeding op te treden. Davina Michelle zingt het volkslied op 5 september op het terrein en wordt daar niet voor betaald. Het gaat om een zogenaamde barterdeal, waarbij de aangeboden viptickets duizenden euro’s waard zouden zijn. De onkosten van de artiesten worden ook vergoed.

Een eer

Het evenement in Zandvoort zou aanvankelijk voor honderdduizend bezoekers zijn, maar moest door coronamaatregelen dat aantal terugschroeven naar zeventigduizend. Dat zou de reden zijn dat sommige artiesten gevraagd zijn onbetaald op te treden. De manager van Davina Michelle heeft gezegd dat zij het een eer vindt om daar te mogen spelen.

In de cultuursector heerst al langer grote onvrede over het huidige coronabeleid. In voetbalstadions en bij de Grand Prix mogen duizenden mensen bijeenkomen, omdat die evenementen in tegenstelling tot dansfestivals geplaceerd zijn. Het feit dat er bij de Grand Prix een camping is, voedde de woede. De tentjes zijn vooraf opgezet en de naam is ‘Festihut’. Zo leek de Grand Prix wel erg op een verkapt, meerdaags festival.

‘Powerful’ gebaar

Afgelopen weekend werd in meerdere steden gedemonstreerd tegen het coronabeleid. Tienduizenden mensen kwamen bijeen op het protest Unmute Us. Een ‘powerful’ gebaar vond Nolet. Maar: ‘Nul reactie uit Den Haag. Niks, nada. Dat doet gewoon een beetje pijn.’

Overigens komt het vaker voor dat bands worden gevraagd gratis op te treden. Ze zouden dan profiteren van het platform en de publiciteit, zoals bij De Wereld Draait Door of op de muziekconferentie Eurosonic. Bij de FieldLabs die onlangs werden gehouden om te onderzoeken hoe de cultuursector coronaproof weer open kan, waren er eveneens acts zonder vergoeding. Ook toen ontstond daar ophef over.