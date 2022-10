Arsenal klopt Liverpool in zinderende wedstrijd dankzij goudhaantje Saka

Bukayo Saka van Arsenal na zijn tweede goal. Beeld AP

Eerder dit jaar verloor Arsenal op eigen terrein twee keer kansloos met 0-2 van een ongenaakbaar Liverpool. Hoe anders waren de verhoudingen op deze stralende oktoberdag in Noord-Londen. Arsenal speelde niet alleen prachtig voetbal, dat soms doet denken aan de tijd van The Invincibles, maar toonde ook iets waar het de laatste jaren regelmatig aan heeft ontbroken: vechtlust. Twee keer kwamen de gasten langszij, twee keer wist de thuisploeg toch weer op voorsprong te komen.

Door de knappe overwinning staat Arsenal na negen wedstrijden op 24 punten. De enige verliespunten kwamen op Old Trafford, waar Manchester United naar een 3-1 zege counterde. Weinig voetbalkenners hebben deze wederopstanding van de Noord-Londense club voorspeld. Vorig seizoen stond Arsenal na drie wedstrijden zonder punten onderaan. Een even slecht einde van het seizoen betekende dat het voor de zoveelste keer naast Champions League-voetbal greep.

Wat is er veranderd?

In de zomer heeft de Spaanse manager Mikel Arteta twee spelers gehaald die weg mochten bij het Manchester City van zijn vriend en landgenoot Pep Guardiola: de aanvallende vleugelverdediger Oleksandr Zinchenko en de Braziliaanse spits Gabriel Jesus. Vooral laatstgenoemde is een enorme aanwinst gebleken. Na negen wedstrijden heeft hij al vijf doelpunten en vier voorzetten achter zijn naam staan. Ook de Portugese spelverdeler Fabio Vieira, overgekomen van Porto, is een verademing.

Maar Arteta had reeds de beschikking over goede spelers. Na enkele moeizame jaren, waarin hij zelfs ruzie kreeg met de eigen fans, gaat de Kosovaarse Zwitser Granit Xhaka voorop in de strijd. In het doel staat topkeeper Aaron Ramsdale, op het middenveld zet de Noor Martin Ødegaard de lijnen uit en voorin schittert Gabriel Martinelli naast zijn landgenoot Jesus. Tegen Liverpool opende de jonge Braziliaan na een minuut de score, profiterend van een heerlijke steekpass van Ødegaard.

Het goudhaantje, evenwel, is de jonge rechtsbuiten Bukayo Saka, een van de grote Engelse talenten die op het afgelopen EK voetbal reeds een goede indruk maakte. Hij scoorde twee keer tegen Liverpool. De eerste goal was een intikkertje na een voorzet van Martinelli, de tweede een strafschop, een kwartier voor het einde. Hij toonde moed door de strafschop te nemen, want hij was een van de drie spelers die misten in de strafschoppenserie bij de EK-finale tegen Italië, vorige zomer.

Door deze zege blijft Arsenal een punt voor op titelhouder City, dat met de doelpuntenmachine Erling Haaland favoriet is om wederom kampioen te worden. Bivakkerend op de elfde plaats, kan Liverpool het kampioenschap wel vergeten. Hoewel ze tegen Arsenal bij vlagen goed speelden en twee keer gelijk maakten (doelpunten van Darwin Núnez en Roberto Firmino), maken de mannen van Jürgen Klopp een uitgebluste indruk. Zorgelijk is vooral de slechte vorm van Mo Salah, die ook nu weer onzichtbaar was.

Het verliezen van de Champions League-finale tegen Real Madrid lijkt een grote psychologische dreun te zijn geweest.