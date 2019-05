Arrestaties na botsingen tussen christenen en moslimbevolking wegens aanslagen op Sri Lanka

Een verwoeste winkel in Negombo. Beeld EPA

Het was voor de tweede keer dat het tot botsingen kwam tussen christelijke inwoners van Negombo en de moslimbevolking. Die leeft sinds de golf van aanslagen op Pasen, waarbij ruim 250 mensen omkwamen, in angst voor wraakacties van de christelijke bevolking die de meerderheid vormt in de stad. Daags na de aanslagen vielen woedende christenen huizen van moslims uit Pakistan aan. Wrang genoeg ging het juist om aanhangers van de ahmadaiyya-gemeenschap die naar Sir Lanka zijn gevlucht omdat ze in Pakistan worden vervolgd.

De jongste rellen begonnen volgens ooggetuigen met een privé-ruzie die uitliep op een religieus conflict. Een juwelier vertelde dat de menigte zijn winkel bekogelde met stenen. Sommigen maakten van de gelegenheid gebruik om er met wat juwelen vandoor te gaan. De betogers staken ook enkele voertuigen in brand. In een poging greep te krijgen op de situatie, blokkeerden de autoriteiten de toegang tot sociale media, zoals Whatsapp en Facebook. De blokkade werd maandagochtend weer opgeheven. De aartsbisschop van Colombo, kardinaal Malcolm Ranjith, bezocht Negombo maandag in het gezelschap van enkele islamitische geestelijken. Gezamenlijk riepen zij de bevolking op tot kalmte.

De aanslagen tijdens Pasen op een aantal katholieke kerken en enkele hotels worden toegeschreven aan twee lokale jihadistische organisaties, de Nationale Tawheed Jamaath (NTJ) en Jamathei Millathu Ibrahim (JMI). Na de aanslagen deden veiligheidstroepen her en der invallen waarbij een bommenfabriek werd ontdekt. Die lag vol met explosieven en kogeltjes die kennelijk bedoeld waren voor nieuwe aanslagen.

Tot voor kort waren er nauwelijks spanningen tussen de christenen en de moslims in Sri Lanka. Beide groeperingen vormen een kleine minderheid in het land: tien procent van de bevolking is moslim en zeven procent is christen. Hindoes en boeddhisten vormen achtereenvolgens dertien en zeventig procent van de bevolking. Tijdens de burgeroorlog die het land tientallen jaren in zijn greep hield, ging het niet om religieuze geschillen, maar om een etnisch conflict tussen de Singalezen en de Tamils.

Lege schoollokalen

Voor het eerst sinds de bloedige aanslagen gingen maandag de scholen weer open, maar veel ouders hielden hun kinderen thuis uit vrees voor nieuw geweld. De politie had bij alle scholen veiligheidsinspecties uitgevoerd, maar toch durfden veel ouders het niet aan. De meeste schoollokalen bleven grotendeels leeg. Bij het Royal College, een eliteschool in de hoofdstad Colombo, was naar schatting slecht 5 procent van de ongeveer zesduizend leerlingen komen opdagen. De katholieke scholen op het eiland blijven voorlopig nog gesloten.

Bij een school voor hindoeleerlingen in het oosten van Sri Lanka in de stad Batticaloa (ook tijdens de Paasdagen door een zelfmoordaanslag getroffen) hielpen ouders bij het controleren van de tassen bij de ingang. Eenmaal binnen kozen de leerlingen banken die zo ver mogelijk van de ramen verwijderd waren. ‘De ouders zijn er nog niet zeker van dat alles weer veilig en normaal is’, zei het hoofd van de school. Volgens hem is maar een derde van de leerlingen komen opdagen.

Ook in de hotels bleef het stil. Het Cinnamon Grand in Colombo, een van de getroffen hotels, opende maandag weer de deuren. Maar van de 500 kamers waren nog geen tien kamers bezet. Normaal zijn in deze periode zeker 300 kamers verhuurd.