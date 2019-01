Arrestaties na bestorming Iraanse ambassade in Den Haag

Een protest voor de Iraanse ambassade in Den Haag, op initiatief van de Vereniging van Iraanse Academici in Nederland. Beeld ANP

Dinsdag maakte Minister Blok van Buitenlandse Zaken bekend dat Iran was betrokken bij twee liquidaties in Nederland. Inlichtingendienst AIVD beschikt over ‘sterke aanwijzingen’ dat het regime in Teheran de hand had in de moord op twee naar Den Haag en Almere gevluchte staatsvijanden.

De liquidatie in Den Haag in 2017, die plaatsvond nabij het ministerie van Buitenlandse Zaken, betrof Ahmad Mola Nissi. Hij was leider van de ASMLA, een beweging die opkomt voor de Ahwazi, een Arabisch volk dat zich onderdrukt voelt in de olierijke Iraanse regio Khoezestan. De regering in Teheran beschouwde hem als een terrorist, maar volgens zijn nabestaanden was hij slechts actief bij de politieke tak van ASMLA.

Doodgeschoten Iraniër Ahmad Mola Nissi in Den Haag wordt gereanimeerd door ambulancepersoneel op 8 november 2017.

Tot de aangehouden demonstranten behoren volgens diverse media ook familieleden van Nissi, onder wie zijn zoon. Zijn vader leefde sinds 2006 in Nederland. De vier aangehouden personen zaten om 17 uur nog vast op verdenking van het verstoren van de openbare orde en openlijke geweldpleging.

Op zaterdag 5 januari werd de Iraanse ambassade ook al bestormd, toen door demonstranten die volgens de NOS in het Farsi leuzen riepen als ‘Dood aan de Islamitische Republiek’ en ‘Weg met het regime’. Die betoging was een steunbetuiging aan anti-regeringsdemonstranten in Iran. Voor de ambassade staat sindsdien weer een mobiele bewakingspost van de politie.

Niet ver van de Tweede Kamer werd eind 2017 de Iraanse activist Ahmad Mola Nissi in koelen bloede geliquideerd. Een reconstructie van een moord op een Iraanse staatsvijand.