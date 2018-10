Arrestaties in Turkije wegens witwassen: 2,5 miljard lira doorgesluisd naar rekeningen in het buitenland

De Turkse politie heeft dinsdag 280 personen gearresteerd in een grootschalig onderzoek naar witwassen. Zij zouden ongeveer 2,5 miljard lira (360 miljoen euro) hebben doorgesluisd naar bankrekeningen in het buitenland.

De Turkse president Erdogan. Foto AP

Politieteams vielen woningen en kantoren binnen in veertig provincies, op zoek naar 417 verdachten. De tv-zender CNN Turk bracht beelden van speciale politie-eenheden, gemaskerd en in gevechtstenue, tijdens een operatie in een appartementengebouw.

Het onderzoek is gericht tegen ‘degenen die de economische en financiële veiligheid van de Turkse republiek in gevaar brengen’, aldus een verklaring van de hoofdaanklager in Istanbul.

Internationale transacties met de lira zijn politiek gevoelig geworden in Turkije, dat kampt met een valutacrisis. De nationale munt is dit jaar al 40 procent in waarde gedaald, afgezet tegen dollar en euro.

President Recep Tayyip Erdogan heeft diverse malen gesuggereerd dat de valutacrisis is veroorzaakt door niet nader genoemde ‘buitenlandse krachten’ die Turkije schade willen berokkenen. ‘Wij zullen degenen niet vergeven die geld naar het buitenland smokkelen, als dat niet bedoeld is voor handel en investeringen’, zei hij dit voorjaar. Vorige maand riep hij de bevolking op lira in Turkije te houden en ze niet in te wisselen voor dollars of euro’s.

Financieren terrorisme

Een adviseur van Erdogan, Cemil Ertem, schreef op Twitter dat de actie van deze week niets van doen heeft met gewone burgers die geld naar het buitenland sturen. Volgens hem gaat het om het financieren van terrorisme. Het geld zou zijn overgemaakt naar leden van terreurgroepen in het buitenland.

Volgens de hoofdaanklager waren de meeste ontvangers van de lira in de Verenigde Staten woonachtige Iraniërs. De verdachten worden ervan beticht een wet te hebben overtreden die is bedoeld om het financieren van terrorisme te voorkomen.

Zij zouden een beloning hebben ontvangen om geld van anderen naar in totaal 28.088 buitenlandse bankrekeningen te sturen. Dat gebeurde sinds begin vorig jaar. Het ging per transactie om niet al te grote bedragen, opdat het niet in de gaten zou lopen.

Volgens de krant Hurriyet waren onder de arrestanten veel mensen met banden met Koerdische, linkse en islamistische groepen. Sommigen werden ook verdacht van drugssmokkel.