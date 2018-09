Arrestaties in moordzaak Slowaakse onderzoeksjournalist Ján Kuciak

In het zuiden van Slowakije zijn donderdagarrestaties verricht in de zaak van de vermoorde onderzoeksjournalist Ján Kuciak. De politie pakte acht personen op en verrichtte diverse huiszoekingen. De moord op Kuciak en diens verloofde ontketende in maart de grootste politieke crisis in jaren. De premier stapte op, net als de minister van Binnenlandse Zaken en het hoofd van de politie.

De Slowaakse onderzoeksjournalist Jan Kuciak, die samen met zijn verloofde werd vermoord. Foto AP

De moord op Kuciak leidde tot ontzetting, omdat de pas 27-jarige journalist ten tijde van de moord bezig was met een groot onderzoek naar fraude met EU-landbouwfondsen. Een Italiaans maffianetwerk met lijntjes naar de Slowaakse bestuurlijke elite zou al jaren onbezorgd zijn gang zijn gegaan in het oosten van het land. Het geld zou zijn doorgesluisd naar de machtigste maffiaorganisatie in Italië, de 'Ndrangheta. Voordat Kuciak kon publiceren werd hij in zijn huis vermoord. In de weken daarna gingen tienduizenden boze Slowaken de straat op.

Onduidelijk is of bij de gearresteerden de opdrachtgever van de moord zit. ‘De zaak is pas gesloten als die gevonden is’, reageert europarlementariër Sophie in ’t Veld (D66). ‘Dan kom je in de buurt bij figuren met veel macht en geld.’

Eurovisie Songfestival-effect

In ‘t Veld bezocht Slowakije vorige week met een delegatie van het Europees Parlement. Bij justitie in Slowakije proefde ze de wil om de zaak tot een goed einde te brengen. ‘Ze gaven ons het gevoel dat ze er bovenop zaten. Ze willen er niet slecht op staan in Europa. Ik noem dat het Eurovisie Songfestival-effect. Het is snertmuziek, maar niemand wil als laatste eindigen.’

De Slowaakse premier Peter Pellegrini noemde de zaak-Kuciak een ‘prioriteit’ van zijn kabinet. Eerder dit jaar werd Antonino Vadala, een van de verdachten in de fraude met EU-geld, overgedragen aan justitie in Italië.