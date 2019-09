Arrestatie zoon was volgens burgemeester Halsema een privézaak, ‘en dat had het moeten blijven’

Burgemeester Femke Halsema gaf uitleg aan de Amsterdamse gemeenteraad over de kwestie rond de arrestatie van haar zoon en het nepwapen van haar man. Ze was kortaf en verontwaardigd. ‘Ik kan u niet schetsen hoe ontwrichtend het is om als anonieme tiener zo voor de leeuwen te worden geworpen.’

Strak voor zich uit kijkend beluistert burgemeester Femke Halsema donderdagmiddag de vragen die de leden van de Amsterdamse gemeenteraad haar stellen over ‘het wapen in de ambtswoning’. Even is er een vurig knikje als CDA-raadslid Diederik Boomsma zijn vraag inleidt met de mededeling dat er ‘zinniger dingen zijn om te bespreken’.

Dan, als alle vragen zijn gesteld, begint Halsema haar beantwoording met een vooraf opgestelde verklaring. De woede en verontwaardiging over alles wat er de afgelopen maanden is gebeurd en gezegd naar aanleiding van de arrestatie van haar zoon, spat ervan af terwijl ze alles nog eens de revue laat passeren.

Over de eerste schok, toen half juli bleek dat haar zoon werd gearresteerd: ‘Wat betekent dit voor hem, voor zijn toekomst?’ En de tweede toen de Telegraaf via een lek bij politie of justitie besloot te publiceren over de arrestatie van een 15-jarige: ‘Ik kan u niet schetsen hoe ontwrichtend het is om als anonieme tiener zo voor de leeuwen te worden geworpen.’

Ze legt nog eens uit dat ze besloot haar zoon in een brief aan ‘alle Amsterdammers’ te verdedigen omdat de Telegraaf hem ‘ten onrechte brandmerkte als gewapende inbreker’. Ze benadrukt nog even dat ze daarin gelijk heeft. Donderdagochtend werd bekend dat justitie haar zoon niet vervolgt en hij via bureau Halt een taakstraf zal krijgen, voor het dragen van een verboden maar onklaar gemaakt gas/alarmrevolver. ‘Van inbraak en vernieling is niets gebleken.’ Ook wilde ze in de brief benadrukken dat zij als burgemeester alles had gedaan om de schijn van klassenjustitie tegen te gaan.

Dertig jaar oud wapen

Dan volgen in staccato de antwoorden op de vragen die zijn gerezen, nadat haar partner Robert Oey anderhalve week geleden in een veelbesproken interview in NRC bekende dat de revolver zijn eigendom was. Halsema over dat interview: ‘Hij noch ik beschouwen dit interview als geslaagd.’

Het wapen is dus een dertig jaar oud, onklaar gemaakt gas- of alarmrevolver dat Oey als rekwisiet voor filmopnamen mee naar huis had genomen en opgeborgen. Halsema: ‘Van het bestaan daarvan weet ik sinds mijn zoon mij erover vertelde op weg naar huis na zijn aanhouding. Het had nooit in ons huis mogen liggen.’

Dat zij in haar brief koos voor de term ‘(verboden) nepwapen’ was op aanraden van de advocaat van haar zoon. En dat ze in haar brief verzweeg dat het wapen eigendom was van haar man is omdat ‘het gaat om een mogelijke overtreding door mijn man die nog door de politie moest worden gehoord. Ook dat is privé-informatie, voorwerp van een lopend politieonderzoek waarover justitie later beslist.’ En over de suggestie dat het OM in Haarlem pas in actie schoot toen de Telegraaf op het punt stond te publiceren: ‘klinkklare onzin’. Dat Oey in het interview zei dat mogelijk op zolder nog wel meer verboden wapens lagen ‘was een sarcastische grap’.

Dan wendt ze zich nog even tot de raadsleden om haar verontwaardiging uit te spreken over het feit dat ze dit debat moest voeren. ‘Niet alleen in mijn gezin, in al onze families zijn er kinderen die misstappen begaan, die in de problemen raken, partners die eigenzinnig zijn, echtscheidingen, ruzies, gedoe, schaamte, zaken die privé zijn – en dat ook horen te blijven.’

Ultrakorte antwoorden

De oppositie mort nog wat over onbeantwoorde vragen, die vervolgens ultrakorte antwoorden krijgen. Of de burgemeester niet van mening was dat het een onhandige keus was om in haar brief op de uitkomst van het onderzoek vooruit te lopen?

Halsema: ‘Nee. Ik heb feiten naar buiten moeten brengen.’

En of zij weet of het wapen geregistreerd was?

Halsema: ‘Ik weet het niet, want ik ken het wapen niet.’

Dan rollen de cameraploegen hun snoeren op en vervolgt de commissie de lange lijst met agendapunten die de commissie Algemene Zaken ook nog moet bespreken. Over de toekomst van prostitutie in de stad, bijvoorbeeld.