Arrestatie Pakistaanse oud-premier onwettig, oordeelt Hooggerechtshof na dagen gewelddadig protest

De arrestatie van Khan (70), die vorig jaar werd afgezet door het parlement, leidde de afgelopen dagen tot gewelddadige protesten in het land. Demonstranten staken onder meer auto’s en de woning van een hoge legerleider in de stad Lahore in brand. Het leger greep in om de orde te handhaven. Er vielen zeker tien doden en honderden gewonden. Meer dan tweeduizend mensen zijn opgepakt.

Khan werd dinsdag gearresteerd omdat hij en zijn vrouw volgens een corruptiewaakhond omgerekend miljoenen euro’s aan land van een vastgoedmagnaat zouden hebben gekregen voor hun onderwijsstichting. In ruil hiervoor zou Khan een witwaszaak hebben helpen afkopen met geld uit de schatkist.

Daarnaast werd Khan, eenmaal in gevangenschap, aangeklaagd voor een andere corruptiezaak: hij zou dure buitenlandse diplomatieke geschenken, zoals Rolex-horloges en parfums, gratis of voor een vriendenprijsje hebben overgenomen en doorverkocht. De politie probeerde hem hiervoor in maart al te arresteren, maar dat mislukte omdat honderden aanhangers zich rond Khans villa hadden verzameld en twee dagen lang vochten met agenten.

Onwettige arrestatie

Afgelopen dinsdag werd tot een andere tactiek besloten: Khan was aanwezig in een rechtbank voor een van de vele andere strafzaken die tegen hem lopen toen paramilitairen de ramen insloegen, binnenvielen en hem meenamen. Volgens zijn politieke partij Tehreek-e-Insaf (PTI) werden Khans advocaten en beveiligers gewelddadig aan de kant gewerkt. Zelf sprak hij donderdag van een ontvoering en beweerde hij door agenten te zijn geslagen met stokken. Hij zei nooit een arrestatiebevel te hebben gezien en vond dat hij was ‘behandeld als een terrorist’.

Deze arrestatie was onwettig, heeft het Hooggerechtshof in Islamabad geoordeeld. Wanneer Khan weer naar huis mag, is niet duidelijk. Hij zit niet langer in bewaring bij de corruptiewaakhond, maar valt sinds de uitspraak onder de hoede van het Hooggerechtshof zelf. Vrijdagochtend moet hij zich weer melden bij het hof.

Zelf zet Khan de vele tientallen rechtszaken die sinds zijn aftreden tegen hem zijn aangespannen neer als pogingen van de huidige premier Shehbaz Sharif om hem onschadelijk te maken. Als de voormalige minister-president in een strafzaak wordt veroordeeld, mag hij een parlementaire termijn lang geen openbaar ambt meer bekleden.

Vervroegde verkiezingen

Uit een lijst die in maart is vrijgegeven, bleek dat niet alleen Khan, maar presidenten, premiers, ministers en andere ambtsdragers van álle politieke partijen zich tussen 2002 en 2022 hebben verrijkt door illegaal diplomatieke geschenken door te verkopen. Schandelijk, maar het is wel dubieus dat alleen Imran Khan wordt aangepakt, oordeelde de onafhankelijke krant Dawn destijds.

Khan, een cricketlegende, werd in 2018 premier om in april 2022 weer te worden weggestuurd met een motie van wantrouwen. Het parlement hield hem verantwoordelijk voor de economische misère die het land ook op dit moment in zijn greep houdt. Sindsdien probeert Khan, die met name onder stedelijke jongeren nog altijd een grote aanhang heeft, terug te keren. Hij pleit voor vervroegde verkiezingen en organiseert protesten tegen de zittende regering.