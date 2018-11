Arrestatie in viervoudige Twentse moordzaak: 26-jarige verdachte

De 26-jarige man wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besluit of de man nog langer in hechtenis moet blijven.

De politie kreeg dinsdagmiddag om drie uur een melding binnen: een vrouw had twee doden gevonden in een bedrijf aan de Van Leeuwenhoekstraat. Toen agenten ter plekke kwamen, vonden zij nog twee slachtoffers. De doden zijn twee mannen van 34 en 27 uit Hengelo, een 43-jarige man uit Enschede en een 62-jarige Arnhemmer. Alle vier zijn volgens de politie door vuurwapengeweld om het leven gekomen.

Veel wijst erop dat de moorden in verband staan met drugscriminaliteit. Afgelopen juni nam de politie bij een controle in hetzelfde pand 17 kilo gedroogde henneptoppen in beslag. De Twentse krant Tubantia meldde donderdagavond dat één van de vier slachtoffers, de 62-jarige man uit Arnhem, dinsdag mogelijk ‘op de verkeerde plek op het verkeerde moment was’. De politiewoordvoerder wil dit niet bevestigen: ‘Het onderzoek is nog in volle gang.’