Arrestatie en invallen bij Russische oppositie in aanloop naar verkiezingen

Andrej Pivovarov, tot voor kort het hoofd van de organisatie Open Rusland, werd op de luchthaven Poelkovo bij Sint-Petersburg uit het vliegveld gehaald, toen hij op het punt stond naar Warschau te vliegen. Na zijn arrestatie werd hij meteen overgevlogen naar Krasnodar in het zuiden van Rusland waar een gerechtelijk onderzoek tegen hem is geopend.

De zaak zou gaan om een bericht dat Pivovarov vorig jaar op sociale media plaatste waarin hij zijn volgers opriep Open Rusland te steunen. Open Rusland werd opgericht door de voormalige olie-tycoon en Poetin-vijand Michail Chodorkovski en vier jaar geleden tot ‘ongewenste organisatie’ verklaard. Chodorkovski, ooit de rijkste man van Rusland, zat tien jaar in een strafkamp nadat hij met president Poetin in aanvaring was gekomen. Hij woont nu in Londen.

Nog maar een paar dagen geleden besloot Open Rusland al zijn activiteiten in Rusland te staken om te voorkomen dat medewerkers in juridische problemen zouden komen. Eerder besloot ook de anti-corruptieorganisatie FBK van Aleksej Navalny zichzelf op te heffen om te voorkomen dat zijn medewerkers in de gevangenis zouden belanden.

Oppositie onder druk

De arrestatie van Pivovarov maakt deel uit van een nieuwe aanval van de regering-Poetin op de oppositie in de aanloop naar de verkiezingen in september dit jaar. Volgens de oppositie is het Kremlin bang dat die zullen uitlopen op een vernedering voor Poetins partij Verenigd Rusland. Die zou volgens een recente opiniepeiling nog maar net iets meer dan een kwart van de stemmen halen.

Dmitri Goedkov, een voormalig lid van het Russische parlement, meldde dinsdag dat de politie een inval had gedaan in zijn buitenhuis in Kolomna. Korte tijd later werd hij gearresteerd. Volgens het Russische persbureau TASS zou hij de huur van een kantoor in Moskou niet hebben betaald.

Ook bij enkele vroegere medewerkers van Goedkov deed de politie huiszoekingen. Een van hen, Aleksandr Solovjov, werkte ook bij Open Rusland.

Vorige week werden er al invallen gedaan bij de kantoren van Open Rusland in verband met een onderzoek tegen een activist uit Novgorod. Die zou de regels hebben overtreden door trainingen voor verkiezingswaarnemers te organiseren.

Natalja Zvjagina, het hoofd van de Moskouse afdeling van Amnesty International, leverde felle kritiek op de arrestatie van Pivovarov. Volgens haar misbruiken de Russische autoriteiten de wet op de ‘ongewenste organisaties’ om de critici van het Poetin-bewind voorgoed het zwijgen op te leggen.

Afgelopen week verklaarden de Russische autoriteiten ook al drie Duitse ngo’s tot ‘ongewenste organisaties’. Dat betekent in de praktijk dat zij eigenlijk niet meer kunnen functioneren in Rusland.