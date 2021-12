Arnhemse jeugd maakt voedselpakketten: ‘We hopen hun negatieve gevoelens om te buigen in iets positiefs’

Hoe meer coronamaatregelen, hoe meer de verveling toeslaat bij de jeugd in de Arnhemse wijk Malburgen. Jongerenwerkers proberen de jongeren in het gareel te houden. Bijvoorbeeld door ze voedselpakketten te laten maken.

Daar zitten ze dan met z’n vieren. Of nou ja, het is meer hangen. Adil (14) met vlassig snorretje. Iman (16) met een bril met een donker montuur. Hamza (14) met zijn zwarte krullen. En Tarik (13) met zijn schalkse lach. Hij leunt het verst achterover van allemaal. En hij gaapt.

Het is dinsdagmiddag, buiten treedt de schemering al in. De jongens hebben kort daarvoor een bericht gekregen van een medewerker van AM Support Team, het jongerenwerk in de Arnhemse wijk Malburgen. Of ze komen helpen. Er moeten weer voedselpakketten gemaakt worden voor een stuk of 25 gezinnen die ‘net niet in aanmerking komen voor de voedselbank’, zoals jongerenwerker Jaouad Najih het verwoordt.

En ja, dan komen die jongens dus. Ze hebben op dit moment toch niets beters te doen, nu het land om 17 uur op slot gaat. En bovendien willen ze graag ‘een steentje bijdragen aan de samenleving’, zoals Iman het zegt.

Saai

Maar voordat ze aan de slag kunnen, moeten ze wachten tot de vrijwilligers het voedsel hebben binnengebracht. Dat biedt even tijd om te horen hoe het hen vergaat – deze tieners uit een niet zo makkelijke wijk in een niet zo makkelijke tijd. Waar lopen ze hier in Malburgen tegenaan nu de coronamaatregelen zijn verscherpt?

‘Het is saai’, zegt Tarik. ‘Je kunt bijna niets doen. Je mag niet met veel mensen zijn. En alles gaat vroeg dicht. Ja, daar heb ik last van. Mijn kickbokstraining was altijd ‘s avonds. Nu is die verplaatst naar de middag. Maar dat red ik niet vanuit school. Ja, ik word er chagrijnig van. Ze verpesten het voor de jeugd. Ze kunnen ons wel wat meer vrijheid geven.’

Adil heeft een vergelijkbaar verhaal. Hij doet aan fitness, meestal in de avond, maar dat kan nu dus niet meer. ‘Het is gewoon jammer.’

‘Ik heb er niet zo’n last van’, zegt Iman. ‘Onze vriendengroep doet hetzelfde als anders. We hangen op onze hangplek.’

Afgepakt

De jongerenwerkers beginnen zich ondertussen steeds meer zorgen te maken over de jeugd hier. ‘Het is pittig voor ze’, zegt Najih. ‘Ze kunnen niet doen wat ze leuk vinden. Nu de sportclub dicht is, worden ze gedwongen thuis te zitten en te gamen. Gelukkig kunnen ze nog wel naar school. Dat is heel belangrijk. Deze jongeren hebben structuur nodig.’

En dan krijgen ze ‘de onvrede ook nog op een bordje aangereikt’, aldus Najih. Hij doelt daarbij op de berichten die de jongeren op hun telefoons lezen. ‘Op TikTok of Instagram komen vooral berichten voorbij die het beleid en de maatregelen in twijfel trekken. Dat werkt polariserend.’

Technisch directeur Mustafa Amezrine van AM Support Team merkt dat jongeren ‘opgefokter’ zijn nu de coronamaatregelen weer zijn aangescherpt. Ze hebben het gevoel dat hun iets wordt afgepakt, zegt hij. ‘Ze hebben vaker onderling ruzie.’

Vuurwerk

De jongens die vandaag komen helpen, merken ook dat er meer gedoe is in de wijk. Met verbazing zien ze hoe leeftijdsgenoten de laatste weken een spoor van vernieling hebben aangericht.

‘Door het vuurwerkverbod kopen jongeren nu zwaarder illegaal vuurwerk’, zegt Iman. ‘En dan gebeuren er ook ergere dingen. Ze maken veel kapot. Onze hangplek bijvoorbeeld. Ik snap echt niet waarom ze dat doen. Die jongens hangen er zelf ook.’

Onlangs werd ook een container met skateboards en ander speelgoed opengebroken en in de fik gestoken, vertellen ze. En het pand van AM Support Team moest er eveneens aan geloven. Daar werd vuurwerk tegen het raam geplakt en aangestoken.

‘Dat is gewoon jammer’, zegt Adil.

‘Als ze zich vervelen’, zegt Iman, ‘dan gaan sommige mensen dingen doen waar ze niet echt achter staan, begrijp je? Als we meer dingen konden doen, dan zou dit niet gebeuren.’

Ombuigen

‘Veel jongeren zijn op zoek naar sensatie’, zegt jongerenwerker Amezrine. ‘Als ze horen dat ergens iets aan de hand is, gaan ze er op de scooter heen. Dat moeten wij eruit proberen te rammen.’

Maar hoe? Vooral door nauw contact te houden met de jeugd, zegt hij. De jongerenwerkers proberen op plekken te zijn waar de jongeren ook zijn. ‘En als dat niet binnen kan, dan doen we het buiten.’

Ook bieden ze alternatieve bezigheden. Zaalvoetbal bijvoorbeeld, want ‘sport helpt om het ventiel los te draaien’. En sinds een jaar draaien ze dus dit ‘voedselbankje’, zoals Amezrine het noemt. ‘We hopen de negatieve gevoelens waarmee ze rondlopen om te buigen in iets positiefs.’

‘Corona is vervelend, maar deze periode biedt ook een kans’, zegt Najih. ‘Je kunt nu laten zien dat je het belangrijk vindt een ander te helpen.’

Spaghetti

Als alle etenswaren zijn binnengebracht, zijn Adil, Iman, Hamza, en Tarik in geen velden of wegen te bekennen. Najih vraagt rond, doorzoekt het pand en besluit de jongens dan te bellen. Ze blijken bij Albert Heijn te zijn, waar ze een paar plastic tasjes halen als oplossing voor een tekort aan dozen.

Zodra ze terug zijn, gaan ze aan de slag. Ze verdelen winterpenen, blikken erwten, potten linzen, plakken Rundfleischwurst en flessen zonnebloemolie over de dozen.

‘Oké, zegt Tarik, ‘wie gaat de uien doen?’

Het is een chaotisch tafereel, waarbij iedereen door elkaar loopt en af en toe een pak spaghetti van de een naar de ander wordt geworpen. Niet veel later keert de rust terug. De pakketten van deze week zijn weer klaar.

En nu, wat gaan ze nu doen?