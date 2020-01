Arnhemmer aangehouden vanwege aanbieden 12 miljard wachtwoorden

Grote datalekken

In 2013 lekte informatie van meer dan 1 miljard Yahoo-accounts. Dit werd in 2016 bekend.



In 2014 gebeurde hetzelfde met nog eens 500 miljoen accounts. Ook dit kwam in 2016 naar buiten.



In 2017 ontdekte een beveiligingsbedrijf dat op een onbeveiligde Amazon-server de gedetailleerde stemvoorkeuren van meer dan 198 miljoen Amerikanen stonden.

Ook in 2017 werd het Amerikaanse kredietbureau Equifax getroffen door een cyberaanval, waardoor hackers toegang kregen tot persoonlijke informatie van 143 miljoen Amerikanen, soms zelfs inclusief hun creditcardgegevens.