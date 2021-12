Arnhem vraagt bewoners vuurwerk in te leveren, maar meer dan wat ‘fruitbommen’ levert dat niet op

Het vuurwerkafgiftepunt van de gemeente. Vier uur wachten op niets. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Wat je met al dat vuurwerk in de schuur moet, nu het kabinet voor de komende jaarwisseling opnieuw een vuurwerkverbod heeft afgekondigd om de zorg te ontlasten? De gele borden langs de Westervoortsedijk in Arnhem laten er geen misverstand over bestaan. Wie de pijlen volgt, arriveert donderdag op de gemeentewerf, de uitvalsbasis van onder meer de strooiwagens. Daar zamelen ze vuurwerk in.

Achter een open garagedeur staat Ludwig Cairo (59) met een gele veiligheidsjas, thermo-ondergoed en een pet te wachten op wat komen gaat. Hij is toezichthouder milieu bij de omgevingsdienst van de regio Arnhem, en vuurwerkcoördinator namens de provincie Gelderland. ‘Ik ben voor gemeenten, politie en provincie een soort vraagbaak op het gebied van vuurwerk’, zegt hij.

Buiten staat een houten tafel klaar waar mensen coronaproof hun vuurwerk kunnen neerleggen. Cairo zal het daarvanaf pakken, binnen op de weegschaal leggen, registreren om wat voor vuurwerk het gaat en het in een verhuisdoos verpakken. Daarna gaat het naar een van de twee kluizen, die achter de loods staan opgesteld, naast de stellingen waar bakstenen en verkeersborden liggen.

Vuurwerkverbod

Vorig jaar was er ook een inzameling. Toen konden inwoners van Arnhem en omstreken zowel legale als illegale pijlen en knallers komen brengen. Het Openbaar Ministerie had daarvoor een landelijke pardonregeling opgetuigd: mensen hoefden niet te vrezen voor een boete. In twee dagen werd toen alleen al in Arnhem 143 kilogram ingeleverd.

‘Er kwam een vader die onder het bed van zijn zoon 20 kilogram shells had gevonden’, vertelt Cairo. ‘Van die bommen met honderden grammen kruit erin. Levensgevaarlijk.’

Dit jaar is de situatie wel iets anders, zegt Jip Rijper (30). Als bestuursadviseur openbare orde en veiligheid bij de gemeente Arnhem organiseerde hij deze inzameling. Die pardonregeling is er nu namelijk niet. Ze mogen hier nu dus ook geen illegaal vuurwerk innemen. ‘Dat vinden we wel jammer’, zegt hij. ‘We hadden de mensen graag de mogelijkheid gegeven ervanaf te komen.’

Maar wat als iemand vandaag toch met een paar cobra’s of wat nitraatbommen komt aanzetten? ‘Tja, dat wordt lastig’, zegt Rijper. Het zal dan officieel in beslag worden genomen. En de politie maakt proces verbaal op. Het illegale spul moet ook op een andere wijze worden afgevoerd, zegt Rijper. ‘Onze vervoerder mag alleen consumentenvuurwerk vervoeren.’

Vervoerder

Het loopt nog niet storm op deze donderdagochtend. Om half elf is er nog niemand geweest. Mogelijk hebben mensen na het verbod van vorig jaar geen vuurwerk meer in bezit. Maar ook de late communicatie zou een rol kunnen spelen, denkt Rijper. Pas maandagmiddag wist hij zeker dat het door kon gaan. Daarna hebben ze via de sociale media en de website van de gemeente reclame gemaakt voor de inleveractie.

‘Ik ben bang dat er weinig mensen komen vandaag’, zegt hij. ‘Maar iedere vader of zoon die iets komt inleveren en zichzelf mogelijk niet verwondt, is mooi meegenomen.’

‘Elke kilo die mensen brengen, ontlast de zorg’, voegt een woordvoerder van de gemeente daar later aan toe.

Dat het pas zo laat rond was, komt doordat het lastig was een vervoerder te vinden om het ingeleverde spul op te komen halen, zegt Rijper. Vorig jaar ging het ingeleverde vuurwerk naar de Dienst Domeinen in Ulicoten. Van daaruit ging het vervolgens naar Duitsland, waar het werd vernietigd.

‘Dit jaar lukte dat niet’, zegt Rijper. ‘Waarschijnlijk hadden ze eerder een aanvraag moeten doen. Uiteindelijk hebben we een vervoerder gevonden die het vuurwerk bij een andere verwerker kan afleveren.’

Verwachtingsvol

Bij elk geluid van een auto kijken Cairo, Rijper en de twee blauwbekkende beveiligers verwachtingsvol naar buiten. Zou daar iemand komen? Nee, weer niet. Om tien voor elf stopt een politieauto bij de werf. Twee agenten komen even poolshoogte nemen.

‘Hebben jullie niet wat vuurwerk in de achterbak?’ vraagt Rijper.

‘Nee helaas’, zegt een van de agenten.

Niet veel later zijn ze weer vertrokken.

Tien over elf. Een man komt met een kistje aanlopen. Weer die verwachtingsvolle blikken. Maar nee, het blijkt een kratje fruit te zijn voor de medewerkers van de werf.

‘Fruitbommen’, zegt Cairo.

En daar zullen ze het vandaag mee moeten doen. Rond twee uur zal Rijper de vervoerder bellen dat hij niet hoeft te komen. Ze zullen de inlevertafel naar binnen sjouwen. De garagedeur kan dicht. En de gele borden langs de Westervoortsedijk worden weer weggehaald.

Vandaag, dinsdag, krijgen de inwoners van Arnhem een nieuwe kans.