Arnhem heeft primeur met verbod op lachgas

Beeld ANP

‘Jongeren waarvan het brein nog in ontwikkeling is en lachgas gaan niet samen’, zegt burgemeester Ahmed Marcouch, die dinsdag de gemeenteraad inlichtte over het verbod. Daarnaast vindt hij een verbod wenselijk om iets te doen tegen lachgaspatronen die op straat belanden en de gevaren van lachgas voor het verkeer. Volgens de gemeente zijn er ongeveer acht horecazaken in Arnhem die lachgas verkopen. Zij moeten daar nu mee stoppen.

Veel gemeenten willen het gebruik van lachgas inperken, maar het middel blijkt moeilijk te verbieden. Lachgas, dat ook wordt gebruikt in slagroombussen, valt sinds 2016 onder de Warenwet in plaats van de Geneesmiddelenwet, waardoor het volledig legaal is. In verschillende steden is de afgelopen jaren wel een verbod geplaatst op de verkoop van lachgas in de openbare ruimte, vaak beperkt tot een uitgaansgebied of een festival. Een breder verbod was echter onmogelijk zonder landelijk beleid, stelden Nederlandse gemeenten eerder dit jaar.

Arnhem beroept zich nu op de Wet milieubeheer om de verkoop volledig te verbieden. De wet verplicht een verkoper om de gevaren voor mens en milieu te voorkomen of te beperken. Het gebruik van lachgas kan gevaarlijk zijn, dus handelt een verkoper volgens de gemeente in strijd met de wet. Ook de verkoop van lachgas in de detailhandel moet stoppen. Ahmed Marcouch stelt echter dat de handhaving zich vooral zal richten op de horeca, waar lachgas als partydrug wordt aangeboden, en niet op winkels waar lachgaspatronen worden verkocht voor regulier gebruik.

Zenuwen in het ruggenmerg

De gezondheidsrisico’s van lachgas zijn beperkt bij recreatief gebruik, zegt verslavingsinstelling Jellinek. Artsen waarschuwen echter voor de langetermijneffecten. Bij overmatig gebruik kunnen zenuwen in het ruggenmerg verstoord raken, wat het evenwichtsgevoel blijvend aantast. Ook waarschuwt het Trimbos-instituut voor aanhoudende concentratieproblemen, moeheid en tintelingen. In augustus belandden twee jongeren uit Twente door overmatig gebruik in het ziekenhuis met een gedeeltelijke dwarslaesie. Zij houden mogelijk blijvende schade eraan over.

Mogelijk zullen andere gemeenten het voorbeeld van Arnhem volgen. De gemeenteraad van Leeuwarden onderzoekt sinds vorige maand ook de mogelijkheid om lachgas te verbieden. Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden riep eerder dit jaar op om lachgas weer op te nemen in de Geneesmiddelenwet, in plaats van de Warenwet, om een totaalverbod mogelijk te maken. De Wet milieubeheer biedt nu een andere oplossing.