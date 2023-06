Armlastig Pakistan vindt geldstroom in Amerikaans hotel, dat migranten gaat huisvesten

Het historische hotel Roosevelt in New York. Beeld Getty Images

Het in 1924 in New York geopende Roosevelt-hotel zit al langer in het slop dan de Pakistaanse economie. De jetset die er begin vorige eeuw genoot van nieuwigheden als een inpandige hondenkennel en kamers met televisie, haalde er al in de jaren zeventig de neus voor op. Sindsdien leeft het voormalige luxe hotel in Manhattan van middenklasse-toeristen en conferentiegangers. Covid-19 deed het hotel, vernoemd naar de Amerikaanse president Theodore Roosevelt, de das om: geconfronteerd met verliezen van 37 miljoen dollar per jaar sloot het in oktober 2020.

New York gaat er nu drie jaar lang zo’n 1.250 kamers huren als huisvesting voor het sterk oplopende aantal migranten in de stad, aldus de Pakistaanse ministerie van luchtvaart. De 220 miljoen dollar huurinkomsten gaan rechtstreeks naar de uitgeputte staatskas.

Pakistan heeft slechts voor een maand genoeg buitenlandse deviezen om goederen te importeren – in een normaal functionerende economie is een deviezenvoorraad voor drie maanden import gebruikelijk. Inmiddels is de situatie is zo nijpend dat de Pakistaanse regering sinds vorige week officieel ruilhandel toestaat met Afghanistan, Rusland en Iran om aan bijvoorbeeld brandstof te komen.

Gestegen prijzen door de oorlog in Oekraïne en de schade van ongekend grote overstromingen vorige zomer vergroten de economische malaise, die is ontstaan toen Pakistan probeerde met fiscale aanpassingen aan de voorwaarden voor eerdere leningen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te voldoen.

Met de helft verminderd

Daardoor is de waarde van de Pakistaanse munt in een jaar met de helft verminderd, terwijl de inflatie omhoog schiet tot bijna 38 procent. Om de ellende compleet te maken moet Pakistan volgend jaar voor 22 miljard dollar schulden aflossen bij buitenlandse geldschieters.

Aan het randje van de financiële afgrond heeft Pakistan alle hoop gevestigd op een nieuw noodpakket van het IMF. De onderhandelingen met het IMF zitten echter muurvast. Islamabad durft uit angst voor nog meer inflatie de strengere voorwaarden van het IMF niet door te voeren.

Het IMF maakt zich op zijn beurt zorgen om de politieke instabiliteit die is ontstaan nadat premier Imran Khan vorig jaar is afgezet. Khan staat in zijn gevecht om zijn politieke voortbestaan lijnrecht tegenover de machtige Pakistaanse legerleiding en demonstraties voor of tegen Khan lopen regelmatig uit op geweld. Deze onvoorspelbare situatie duurt zeker tot de verkiezingen in september.

In deze politieke en economische duisternis is de verhuur van het Roosevelt-hotel het enige lichtpuntje. De 220 miljoen dollar inkomsten uit het hotel komen als geroepen nu de Pakistaanse regering later deze week de begroting presenteert. De Pakistaanse premier Shehbaz Sharif zegt nog steeds dat hij hoopt dat de deal met het IMF nog voor de staatsbegroting rond komt. Want met alleen de verhuur van het Roosevelt-hotel zal Pakistan zelfs de onlangs naar beneden bijgestelde economische prognose van 0,1 procent voor dit jaar niet halen.