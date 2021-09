Armin Laschet vraagt zijn illustere voorganger om raad

Volkskrant Zaterdag - Op het tweede gezicht - Armin Laschet, the troubled CDU leader in the September 26 Bundestag elections Beeld Javier Muñoz

Armin Laschet: ‘Mutti, heb je de peilingen gezien? Het gaat niet goed, ik blijf maar zakken!’

Angela Merkel: ‘Laten we kalm blijven, polls zijn maar polls, je gaat het heus schaffen.’

Laschet: ‘Mutti, praat nou niet tegen me alsof je in Brussel een persconferentie geeft. Ik ben je politieke kind dat jou in een hachelijke situatie om raad vraagt.’

Merkel: ‘Men kan daar geen eenvoudige dingen over te zeggen. Leiderschapswisselingen zijn geen makkelijke kwesties. Vooral in christendemocratische partijen blijkt het niet altijd mogelijk voor iedereen bevredigende keuzes te maken, dat zag je recent nog bij onze Nederlandse vrienden. Het is ook niet makkelijk iemand op te volgen die er lang heeft gezeten.’

Laschet: ‘Maar Mutti, juist daarom was jij mijn grote voorbeeld! Jij durfde zomaar uit de schaduw van een politieke gigant te stappen. De media vonden je destijds een fletse Oost-Duitse, je bijnaam was ‘het meisje van Kohl’. En toen was jij degene die de reusachtige Kohl de politieke dolkstoot gaf. Niemand had dat killersinstinct bij jou gezien, je had speciaal een rood broekpak aangetrokken zodat de bloedsporen niet opvielen! En tegenwoordig is het Merkel voor en Merkel na en moet je 20-jarigen uitleggen wie Helmut Kohl was.’

Merkel: ‘Ach so. Ik weet niet of ik me helemaal in die weergave van de geschiedenis kan vinden hoor... Ik kan je wel zeggen dat het politiek soms voordelig is als ze niet aan je gezicht kunnen zien wat je denkt, of aan je uitlatingen kunnen afleiden waar je mee bezig bent. Het is onmogelijk een spel naar je hand te zetten als medespelers je kaarten zien.’

Laschet: ‘Zeg je daarmee impliciet dat het klopt wat ze over mij schrijven, dat Herr Laschet zich in tegenstelling tot Frau Merkel prima laat doorzien? Ze schrijven dat ik noch jouw visie, noch jouw geslepenheid, noch jouw killersinstinct, noch jouw sfinxachtige raadselachtigheid bezit! Ze schrijven dat ik overkom als wat ik ben, een provinciebestuurder met zitvlees die ervoor zorgde dat alles in Nordrhein-Westfalen netjes doorhobbelde. Ze vergelijken me zelfs met zo’n degelijke Prins Carnaval die om vier uur ’s ochtends nog een coherente speech houdt! Ik zou geschikter zijn voor het verenigingsleven in Aken dan het kanselierschap… Zie jij mij óók als een carnavalsprins!?’

Merkel: ‘Dat laat zich lastig door mij vaststellen, want in de DDR hadden wij geen carnavalsprinsen. Ik kan je wel zeggen dat we in deze tijd moeten beseffen dat we overal worden gefilmd. Filmpjes van ons kunnen snel rondgaan. Men kan beter verkrampen door te veel controle dan in lachen uitbarsten door te weinig controle.’

Laschet: ‘Bedoel je dat ik niet doorhad dat ik werd gefilmd toen ik die lachbui kreeg bij die toespraak van de Bundespresident over de watersnoodramp? Ik vind dat zó oneerlijk. Ik sta op een kletsnatte dag heel even te geinen en ik kelder in de polls. Jij verkrampt terwijl George W. Bush met goede bedoelingen je nek masseert en je populariteit stijgt!’

Merkel: ‘Men kan zeggen: beter tien keer niet op een skateboard springen dan één keer wel. Er zijn filmpjes waarop ik met mijn bekende gecontroleerde lach ‘nee’ zeg tegen een aanbod een skateboard uit te proberen. Op sociale media schreven ze: ‘Frau Merkel is flets, Frau Merkel neemt geen risico.’ Maar bedenk wat er was gebeurd als Frau Merkel à la een dierbare collega uit een buurland wel op zo’n skateboard was gesprongen...’

Laschet: ‘Mutti, je lacht nu zo raadselachtig dat ik denk dat je iets voor me achterhoudt!’