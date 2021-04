Armenen boos over openluchtmuseum in Azerbeidzjan: ‘intolerant’, ‘vernederend’ en ‘xenofoob’

De Azerbeidzjaanse president Ilham Alijev bezoekt het museum met wassenbeelden van achenebbisj ogende Armeense militairen met haakneuzen en angstige blikken die duidelijk moeten maken dat hun strijd gedoemd is te mislukken. Beeld AFP

Een plek bedoeld om ‘de kracht van ons leger en onze wilskracht te aanschouwen’, zo omschreef de Azerbeidzjaanse president het deze week geopende openluchtmuseum in de hoofdstad Bakoe over de recente, door Azerbeidzjan gewonnen oorlog in Nagorno-Karabach. De tegenstander in die oorlog, buurland Armenië, koos een aantal andere woorden om het nieuwe museum te omschrijven, waaronder: ‘intolerant’, ‘vernederend’, ‘xenofoob’ en ‘het bewijs van een genocidaal beleid’.

In het 5 hectare grote Park der Trofeeën, pal in het centrum van Bakoe, kunnen Azerbeidzjanen sinds deze week op de foto gaan met in totaal 150 tentoongestelde tanks, raketwerpers, geweren en auto’s die vorig jaar tijdens de oorlog met Armenië werden buitgemaakt. Hoogtepunt van het park is een soort erehaag die aan twee kanten is volgehangen met de helmen van gesneuvelde Armeense militairen.

Zesduizend doden

Het conflict tussen beide buurlanden, dat al decennialang speelt en heeft geleid tot een fikse wederzijdse haat tussen beide volkeren, laaide eind vorig jaar opeens in volle hevigheid op, resulterend in een bloedige, zesweekse oorlog met als inzet de controle over de binnen Azerbeidzjan gelegen enclave Nagorno-Karabach. Toen er al zesduizend slachtoffers waren gevallen, werd onder Russische leiding een wapenstilstand bedongen die in Azerbeidzjan sindsdien gevierd wordt als de definitieve overwinning. Het Park der Trofeeën moet die overwinning nogmaals bevestigen.

Op de Azerbeidzjaanse nieuwswebsite Oxu.az staat een interview met de makers van de 26 wassen beelden die eveneens in het park worden tentoongesteld. Het betreft 26 poppen van onder meer een aantal achenebbisj ogende Armeense militairen die, met hun verdwaasde en angstige blikken duidelijk moeten maken dat hun strijd er een is die gedoemd is te mislukken. ‘We hebben geprobeerd de meest realistische afbeeldingen te maken’, aldus een van de kunstenaars, Kamran Asadov. ‘Meestal proberen we iets moois te doen, maar nu juist niet. Het was een lang en moeilijk proces. We gaven ze haakneuzen, platte koppen en andere kenmerken.’

Other scenes from the museum appear to show (models of) Armenian soldiers either dead or dying, inaugurated proudly by Azerbaijan's president Ilham Aliyev today pic.twitter.com/JCMmrltOgs — Neil Hauer (@NeilPHauer) 12 april 2021

‘Grenzeloze hysterie’

‘Verschrikkelijk’, zo reageerde historicus en Kaukasusspecialist Thomas de Waal op Twitter op dat interview. ‘Voor iemand met een Joodse achtergrond komt dit snoeihard binnen’, schreef hij. ‘Ik twitter eigenlijk nauwelijks meer over Armenië-Azerbeidzjan (te veel burgeractivisten aan beide kanten), maar dit stemt werkelijk depressief. Het schieten is opgehouden, maar de mentaliteit waarbij een overwinning gelijkstaat aan het vernederen van de ander, gaat gewoon door.’

De meeste gesprekken over Nagorno-Karabach verzanden vroeg of laat inderdaad in een rits van beschuldigingen over en weer. Dat geldt voor gesprekken op Twitter, maar ook voor die op een hoger niveau. Na de felle reactie van het Armeense ministerie van Buitenlandse Zaken over de opening van het park, volgde bijvoorbeeld een officiële verklaring van het Azerbeidzjaanse ministerie waarin de Armenen een grenzeloze ‘hysterie’ werd verweten. ‘Het is, uiteraard, ons morele recht om deze glorieuze overwinning tot in de eeuwigheid te vieren met parades, parken, musea of welk ander middel dan ook.’