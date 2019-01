Armeens gezin met drie kinderen volgens planning uitgezet, ondanks discussie over kinderpardon

Nemr, bekend van de internetdocumentaire van Tim Hofman, met een bolderkar waarop ruim 250 duizend handtekeningen zijn verzameld voor een ruimer kinderpardon in de Tweede Kamer. Beeld ANP

De hoop op een goede afloop nam zaterdag toe bij veel gezinnen met kinderen zonder verblijfsvergunning die langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Toen hoorden ze dat nu ook het CDA pleit voor een ruimer kinderpardon, na de twee andere coalitiepartijen D66 en ChristenUnie. De ChristenUnie en de asieladvocaten pleitten vervolgens voor het onmiddellijk stopzetten van het uitzetten van asielkinderen, in afwachting van mogelijk nieuw beleid. Maandagochtend bleek dat deze hoop vooralsnog vals is.

De uitzetting maandag betrof Shushan (8), Vrej (5), Jemma (3) en hun ouders. De ouders kwamen negen jaar geleden naar Nederland. Afgelopen woensdag liet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) het gezin vervoeren van de gezinslocatie in Emmen naar de detentielocatie in Zeist, waar ze te horen kregen dat maandag zouden worden uitgezet. Afgelopen zaterdag kregen ze door de nieuwe wending in de discussie over het kinderpardon weer nieuwe hoop op uitstel. Maar maandagochtend bleek dat de IND de uitzetting van het gezin als gepland ging uitvoeren.

‘Dit is diep triest, dit is vreselijk’, zegt hun advocaat Mary Grigorjan. ‘Tot het laatste moment voor de uitzetting heeft het gezin gehoopt op een wonder. Dat iemand het verstandige besluit zou nemen om de uitzetting af te gelasten.’

Belangen

Het zou gaan om 400 tot 700 kinderen die langer in Nederland verblijven. ‘Deze drie zijn precies de kinderen om wie het gaat bij de verruiming van het kinderpardon’, vindt Grigorjan. ‘Ze zijn in Nederland geboren en voelen zich niet anders dan andere in Nederland geboren kinderen, maar de overheid ziet ze anders. Ze kwamen niet in aanmerking voor het kinderpardon, omdat hun ouders niet wilden meewerken aan terugkeer.’

Het gaat er volgens haar in dergelijke gevallen niet om dat Armenië wordt beschouwd als een relatief veilig land. ‘Het gaat om de belangen van kinderen, en de schade die hun wordt toegebracht door de jarenlange onzekerheid waarin zij verkeren. Bovendien ondergaat de 8-jarige Shushan een traumabehandeling na een aanrijding waarvan zij het slachtoffer was.’

Angst, wanhoop en verdriet

Alsje... alsjeblieft! Laat dit niet hun laatste dag en nachtje achter dit hek in Nederland zijn #kinderpardon #laatzeblijven pic.twitter.com/a8XsfaINbJ Hayarpi

De Armeense Hayarpi Tamrazyan (21), die met haar familie al sinds eind oktober in de Haagse Bethelkerk verblijft om uitzetting te voorkomen, was maandag diep geraakt door de uitzetting van het Armeense gezin. Zij plaatste een gedicht op Twitter dat ze voor de drie kinderen had geschreven met de titel ‘Wie zal ze beschermen?’

De Armeense Hayarpi Tamrazyan. Beeld ANP

Teleurstelling

Ook andere gezinnen met kinderen zonder verblijfsvergunning die zaterdag nieuwe hoop hadden gekregen, voelen zich maandag teleurgesteld. ‘Toen we het nieuws hoorden dit weekend over de draai van het CDA waren we eerst heel blij’, zegt de Iraakse Aliya Al Neema, die met haar man en drie kinderen ruim tien jaar in Nederland is. ‘Maar inmiddels begrijp ik dat er voorlopig niets voor ons gaat gebeuren. Een teleurstelling, het nieuws heeft alleen meer onzekerheid gebracht.’

Haar dochter Maysam (11) zou dit jaar haar Citotoets moeten doen, dochter Maryam (18) studeert tandtechniek. Hun 16-jarige broer Omar is getraumatiseerd. Ook deze kinderen kwamen niet in aanmerking voor het kinderpardon. Hun vader Adel zegt: ‘Het verwijt was dat ik onvoldoende had meegewerkt aan onze uitzetting. Mijn antwoord is dat het te onveilig is in Bagdad.’

De familie Al Neema. Beeld Marcel van den Bergh/de Volkskrant

Het gezin hoorde vorige week dat ook hun laatste verzoek voor een verblijfsvergunning is afgewezen. Ze vrezen te moeten verhuizen uit het Utrechtse asielzoekerscentrum naar een gezinslocatie, in afwachting van hun uitzetting. ‘Weer verhuizen is een drama, vooral voor de kinderen’, zegt Aliya. ‘Ze kunnen hun school dan niet afmaken. Wij hebben geen tijd om de politieke discussie af te wachten.’

Advocaat Patricia Scholtes zegt namens de asieladvocaten dat het beter zou zijn nu geen onomkeerbare besluiten te nemen en geen kinderen uit te zetten, zolang de politieke discussie loopt. Want wie weet zijn over drie maanden de regels voor deze kinderen wel anders.

Lili en Howick

Scholtes is ook de advocaat van de moeder van Lili en Howick die in september alsnog een verblijfsvergunning kregen, na een uitzonderingsbeslissing van staatssecretaris Harbers (VVD). Nadat deze twee Armeense tieners mochten blijven, laaide de discussie over de verruiming van het kinderpardon op. De VVD is en blijft tegen deze verruiming.

De moeder van Lili en Howick is nog niet in Nederland bij haar kinderen. In september heeft Scholtes een verzoek gedaan voor deze gezinshereniging. ‘We hadden gehoopt dat dit sneller zou gaan’, zegt Scholtes. ‘Maar dit is het tempo van de IND. De zaak ligt bovendien politiek gevoelig en ongetwijfeld gaat het verzoek langs een hoop bureaus.’