Arme Chilenen botsen met oproerpolitie tijdens hongerprotest

Chileense politieagenten grijpen een demonstrant tijdens een protest in Santiago. Beeld AFP

Het protest volgde drie dagen na het ingaan van een algehele lockdown in hoofdstad Santiago de Chile. Het Zuid-Amerikaanse land hanteerde de afgelopen maanden een flexibele lockdown die van plaats tot plaats en zelfs van straat tot straat kon verschillen. Het beleid leek lange tijd te werken, de exponentiële stijging bleef wekenlang uit. Maar afgelopen week gingen het aantal besmettingen en doden plots toch rap omhoog. Voorheen telde Chili zo’n drie- tot vijfhonderd nieuwe covid-19-gevallen per dag, vorige week waren dat er meer dan duizend.

Vier op de vijf Chileense coronapatiënten woont in Santiago, een stad met bijna 7 miljoen inwoners (zo’n 40 procent van de totale bevolking). Inmiddels zijn zo’n 50 duizend Chilenen besmet en iets meer dan vijfhonderd mensen zijn overleden. Om verdere verspreiding te voorkomen besloot de overheid vrijdag alsnog tot een totale quarantaine van de hoofdstad. ‘We moeten de strijd winnen in Santiago om uiteindelijk de oorlog tegen het coronavirus te winnen’, stelde minister van Volksgezondheid Jaime Mañalich. ‘Het is ieders verantwoordelijkheid om zich aan de quarantaine te houden’, voegde hij toe.

Wanhopig

Honderden inwoners van El Bosque gingen maandag toch de straat op. Het was uit wanhoop, zeiden ze tegen lokale media. ‘Het probleem is niet de quarantaine, maar een staat die zich niet bekommert om zijn volk’, stelde een inwoner voor de camera van nieuwszender CHV. President Sebastián Piñera heeft financiële steun en voedsel beloofd aan de armste Chilenen, maar de hulp heeft veel mensen nog niet bereikt. ‘We krijgen geen hulp en we kunnen niet werken. Wat moeten we doen?’, zei een andere inwoner.

De demonstranten kregen bijval van de wijkburgemeester Sady Melo. ‘Iedereen hier (in El Bosque, red.) heeft een enorme inspanning geleverd. Maar de hulp is al een maand geleden beloofd en is er nog steeds niet.’ De betoging liep al snel uit op een confrontatie met de politie die waterkanonnen en traangas inzette om de demonstratie op te breken. Inwoners van El Bosque gooiden stenen naar de politie. Enkele mensen raakten gewond.

Felipe Guevara, bestuurder van de metropoolregio Santiago, gooide achteraf olie op het vuur door te stellen dat het coronavirus ‘zeer content is met hoe deze mensen zich gedragen’, verwijzend naar de demonstranten die zich niet hielden aan de lockdown. President Piñera reageerde met meer begrip en beloofde nogmaals dat de overheidssteun er snel zou komen.

In de nacht van maandag op dinsdag werd de ernst van de situatie in Santiago nog eens onderstreept. Het openbare ziekenhuis El Pino bezweek onder de toestroom van patiënten. Alleen de zwaarste gevallen konden nog worden geholpen. Andere patiënten moesten onder andere in ambulances wachten op hun behandeling.